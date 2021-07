Od 22 do 25 stopni Celsjusza – taka będzie maksymalna temperatura w czwartek. Spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie i miejscami przelotne opady deszczu – mówi synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Po umiarkowanie ciepłej nocy czwartek zapowiada się ciepło, ale bez upałów. Zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu - mówi Anna Woźniak. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 22 do 25 stopni.

Według prognoz, najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, a nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Po ciepłym dniu noc nie będzie najcieplejsza. Temperatura minimalna wahać się będzie od 11 do 16 st. C, a w rejonie Półwyspu Helskiego do 17 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą zachodniego. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane.