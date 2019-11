"Prezydent Andrzej Duda w piątek o godz. 14.30 powoła nowy rząd Mateusza Morawieckiego" - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Uroczystość powołania nowej Rady Ministrów odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Na zdjęciu: Andrzej Duda / PAP/Radek Pietruszka /

We wtorek Morawiecki złożył na ręce prezydenta dymisję poprzedniego rządu. Do czasu powołania nowego gabinetu prezydent powierzył dotychczasowemu pełnienie obowiązków.



Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji dotychczasowego rządu, jest 14 dni na desygnację nowego premiera i powołanie nowego rządu. W czwartek przed południem prezydent desygnował Morawieckiego na premiera i powierzył mu misję utworzenia rządu.



Jak poinformował PAP rzecznik prezydenta, uroczystość powołania przez głowę państwa nowego rządu odbędzie się w piątek o godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim.



Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



Nowy rząd będzie liczył 20 resortów

Premier Morawiecki przedstawił w ubiegłym tygodniu skład swojego nowego gabinetu, który będzie liczył 20 resortów.



W nowym gabinecie Morawieckiego nie będzie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zarządzania Funduszami oraz Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego.



Z Ministerstwa Środowiska zostaną wydzielone dwa osobne resorty: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.



Z resortu spraw zagranicznych zostanie wydzielony pion dotyczący polityki europejskiej. W nowym rządzie pion europejski będzie podlegał kancelarii premiera, a na jego czele stanie obecny wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Konrad Szymański.



Jedynym resortem, którego szefa nie przedstawił Morawiecki jest Ministerstwo Sportu.



Większość ministrów pozostanie na swoich stanowiskach. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma kierować Piotr Gliński, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, resortem infrastruktury - Andrzej Adamczyk, rolnictwa i rozwoju wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, obrony narodowej - Mariusz Błaszczak, spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Kamiński, spraw zagranicznych - Jacek Czaputowicz, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk.



Ministerstwem Zdrowia, tak jak dotychczas, kierować ma Łukasz Szumowski, Ministerstwem Cyfryzacji - Marek Zagórski, Ministerstwem Edukacji Narodowej - Dariusz Piontkowski, Ministerstwem Sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro



Dotychczasowa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz będzie kierowała Ministerstwem Rozwoju. Dotychczasowy ds. pomocy humanitarnej Michał Woś ma objąć Ministerstwo Środowiska, zaś szefem Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego ma być Jacek Sasin.



W drugim rządzie Morawieckiego znajdą się cztery nowe osoby: Michał Kurtyka ma być szefem Ministerstwa Klimatu, Małgorzata Jarosińska-Jedynak objąć ma Ministerstwo Zarządzania Funduszami, Tadeusz Kościński ma kierować Ministerstwem Finansów, a Marlena Maląg - Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.



Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pozostać ma Michał Dworczyk.