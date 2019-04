​Osiągnięć związanych z członkostwem w Unii Europejskiej nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków - powiedział we wtorkowym orędziu prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "sukces 15 lat polskiego członkostwa w UE to wielki sukces nas wszystkich".

Wideo youtube

Duda podkreślił, że wejście Polski do Unii było wynikiem "decyzji podjętej przez naród w referendum" i efektem "wspólnych starań wielu osób, które - działając ponad politycznymi podziałami - uznały, że taka właśnie jest polska racja stanu".

Jak ocenił, członkostwo w UE "zmieniło wiele dziedzin naszego życia", stając się dla Polaków wyzwaniem, ale i przynosząc im "liczne korzyści".

Otwarcie granic dało Polakom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym - mówił prezydent.

Zastrzegł jednocześnie, że osiągnięć tych nie byłoby, "gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków".

Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. To my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę. Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces piętnastu lat polskiego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich - podkreślił Duda.