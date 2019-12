​Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o akcyzie, podnoszącą o 10 proc. wysokość tego podatku w odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych - poinformowała komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

PAD podpisał nowelizację ustawy podnoszącą akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe / Radosław Pietruszka / PAP

"Uchwalona ustawa ma na celu realizację działań w obszarze podatków, dotyczy indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.



Wyjaśniono, że zgodnie nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około 10 proc. w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.

"Wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości 0,55 zł za każdy mililitr" - dodano w komunikacie.

Co w praktyce oznacza podniesienie akcyzy?

Po podwyżce akcyzy półlitrowa butelka wódki podrożeje średnio o ok. 1,4 zł, a puszka piwa o 0,06 zł. Butelka wina podrożeje o ok. o,15 zł. Wyższą akcyzą nie zostaną objęte cydr i perry. Decyzja ta argumentowana jest pośrednim wspieraniem produkcji sadowniczej.

Akcyza odbije się również na palaczach. Paczka papierosów będzie droższa przeciętnie o 1,02 zł, a 50 gramowa paczka tytoniu o 1,69 zł. Cena cygar wzrośnie średnio o 0,40 zł za sztukę.