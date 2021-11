Działaczka podziemnej Solidarności, współzałożycielka Wolnych Związków Zawodowych Joanna Duda-Gwiazda, działacz opozycji demokratycznej w PRL i kapelan Solidarności ks. Stanisław Małkowski, poeta Leszek Długosz oraz poeta i wydawca Jan Polkowski - zostali odznaczeni w czwartek Orderem Orła Białego.

W Pałacu Prezydenckim w czwartek, w Święto Niepodległości, odbyła się uroczystość, podczas której 17 osób zostało odznaczonych orderami i odznaczeniami państwowymi.

Prezydent podziękował odznaczonym za to, że "byli tam, gdzie innych czasem już nie było, że potrafili trwać przy swojej postawie i wartościach wtedy, gdy inni zdążyli się już od nich odwrócić". Czy wręcz gorzej - już zdążyli was wytknąć palcami, kiedy nie tylko groziło, ale było też za to internowanie, aresztowanie, kiedy było się za to przed dziesiątkami lat relegowanym ze studiów, kiedy wydawało się, że ta działalność i niezłomna postawa może człowiekowi złamać życie - podkreślił.



Nigdy państwo nie wycofaliście się, nigdy nie zaniechaliście, nigdy nie zaprzestaliście mimo trudności służyć drugiemu człowiekowi, szukać rozwiązań tam, gdzie inni już dawno załamali ręce i byli skłonni zostawić, bo nic się nie da zrobić. Otóż zawsze da się coś zrobić, tylko trzeba mieć wiarę w to, że się da. Za niezłomność tej wiary są te odznaczenia - powiedział prezydent, zwracając się do odznaczonych.



Proszę oczywiście przyjąć je jako symboliczne, bo nic nie jest w stanie państwu podziękować za tę działalność, którą państwo prowadzicie, nie ma takiej ceny, którą można za to zaoferować, bo ta działalność jest sama w sobie bezcenna całkowicie i niewymierzalna w żaden sposób; podziękowanie może być wyłącznie symboliczne poprzez podkreślenie wielkich zasług, poprzez oddanie wielkiego szacunku, poprzez uhonorowanie przez Rzeczpospolitą - mówił Andrzej Duda.



Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Odznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Leszek DŁUGOSZ

Joanna DUDA-GWIAZDA

ksiądz Stanisław MAŁKOWSKI

Jan POLKOWSKI

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maria GINTOWT-JANKOWICZ

KRZYŻEM KOMANDORSKIM z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Sylwester CHĘCIŃSKI

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Ewa BŁASZCZYK-JANCZARSKA

Czesław RYSZKA

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Artur PARADOWSKI

Edward WYLĘGAŁA

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ksiądz biskup Michał JANOCHA

Stanisław LESZCZYŃSKI

Artur SZKLENER



Roman KWATERSKI

Stanisław TOKARSKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bogdan CHMIELEWSKI

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Marcin SCELINA