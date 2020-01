Prezydent Andrzej Duda zamieścił komentarz odnośnie "Marszu Tysiąca Tóg". Przypomniał stanowisko KRS z 2009 r., że aktywny udział sędziów w akcjach protestacyjnych może prowadzić do naruszenia ich niezależności, i dodał, że "najbardziej mordercza jest hipokryzja".

Prezydent na swoim koncie na Twitterze umieścił skan uchwały KRS z 2009 r. Rada stwierdziła w niej, że apelowanie do sędziów o aktywny udział w akcjach protestacyjnych, zachęcanie ich do tego, a także stwarzanie środowiskowej presji może stanowić zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Jak podsumował to pewien Mecenas, który przesłał mi przed chwilą poniższy dokument z 2009 roku (!): Niezłe... najbardziej mordercza jest hipokryzja - zacytował prezydent i dodał: Rzeczywiście. Tyle powiem.



Marsz pod hasłem "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy"

Prawnicy z Polski i Europy przeszli w sobotę ulicami Warszawy w obronie niezawisłości sądów "Marszu Tysiąca Tóg" pod hasłem "Prawo do niezawisłości. Prawo do Europy". Jednym z głównych organizatorów marszu było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Przed marszem w holu Sądu Najwyższego odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli sędziów z państw Europy.



Dokument z 2009 roku

Stanowisko KRS z 2009 roku przypomniał także w piątek wieczorem wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Warchoł. Stanowisko to wydano w związku z organizowanymi wtedy przez sędziów akcjami protestacyjnymi: wyznaczaniem "dni bez wokandy" i wzywaniem do solidarnego wstrzymywania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych.



Taka działalność publiczna nie służy dobru wymiaru sprawiedliwości i w istocie obraca się przeciwko społeczeństwu, wbrew deklaracjom składanym przez podejmujących ją sędziów - zwraca w tym stanowisku uwagę KRS.



Apelowanie do sędziów o aktywny udział w tych akcjach protestacyjnych i podejmowanie działań zachęcających ich do tego, a przede wszystkim stwarzanie środowiskowej presji może stanowić zagrożenie dla niezależności sądów i niezawisłości sędziów - czytamy w dokumencie z 2009 roku.



KRS wskazywała przy tym wówczas, że "prowadzone działania mogą również nasuwać podejrzenie, że akcje protestacyjne ze względu na sposób i formę protestu stanowią obejście zakazu przynależności sędziego do związku zawodowego i zakazu prowadzenia strajku".