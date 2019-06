Prezydent Andrzej Duda nie podpisał nowelizacji Kodeksu karnego i skierował ją do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Nowelizacja zaostrza kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie. Wątpliwość prezydenta budzi pośpiech w uchwalaniu przepisów. Ponadto w Gdańsku-Brzeźnie dwóch nastoletnich chłopców utopiło się w morzu Bałtyckim. Akcja poszukiwawcza trwała kilka godzin. Co jeszcze wydarzyło się w piątek? Przeczytajcie nasze podsumowanie dnia.

Decyzja prezydenta ws. nowelizacji Kodeksu karnego

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję ws. kontrowersyjnej nowelizacji Kodeksu karnego. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Gdańsk: Zginęli dwaj młodzi ludzie, którzy kąpali się w morzu

Po zakończeniu akcji ratunkowej znaleziono ciało drugiego z poszukiwanych nastolatków, który zaginął dziś w morzu niedaleko molo w Gdańsku-Brzeźnie. Chłopak nie żyje. Jego odnaleziony wcześniej kolega zmarł w szpitalu.

Tragedia w Kłodzku: Nie żyje 13-latek. Z kolegą wdychał gaz do zapalniczek

Tragedia w Kłodzku na Dolnym Śląsku. Dwaj chłopcy chłopcy wdychali gaz do zapalniczek. Jeden z nich nie żyje.



Awaryjne lądowanie samolotu przy trasie DTŚ w Świętochłowicach

Awaryjne lądowanie małego samolotu szkoleniowego na nieużytkach przy drogowej trasie średnicowej w Świętochłowicach na Śląsku.



Filary zawalonego mostu w Genui wysadzone [ZOBACZ FILM]

Dziś w Genui na północy Włoch zostały wysadzone w powietrze - przy pomocy dynamitu - dwa filary mostu, który zawalił się 14 sierpnia 2018 r. Od czwartku trwała ewakuacja około 3400 osób z domów stojących w pobliżu pozostałości mostu Morandiego.

Jakie stanowiska dostaną polscy europarlamentarzyści? Znamy szczegóły

Były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski szefem delegacji PE ds. kontaktów z USA? Była minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska szefową europarlamentarnej komisji ds. zatrudnienia? Znamy pierwsze ustalenia w sprawie obejmowanych przez Polaków stanowisk w Parlamencie Europejskim.



Brejza o kampanii: Staniemy na głowie, wyprujemy sobie żyły

