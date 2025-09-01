"Musimy osiągnąć 5 procent PKB na polskie siły zbrojne, pokój będzie wtedy, gdy będziemy gotowi do wojny" – oświadczył prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Wieluniu, upamiętniających 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Prezydent podkreślił, że siła militarna i międzynarodowe sojusze są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski.

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia na spotkaniu z mieszkańcami Wielunia / Marian Zubrzycki / PAP

W poniedziałek, w 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej, prezydent Karol Nawrocki odwiedził Wieluń w województwie łódzkim - pierwsze polskie miasto zbombardowane przez Niemców 1 września 1939 roku. W trakcie uroczystości prezydent podkreślił, że Wieluń stał się symbolem wojny totalnej. Po 1 września 1939 roku wszyscy cierpieli i wiedzieli, że tak być nie powinno, ale jeśli widzieli, co wydarzyło się w Wieluniu, wiedzieli, że ta wojna będzie totalna, że ma być zniszczeniem narodu polskiego i polskiego żywiołu - mówił prezydent.

Przypomniał, że wydarzenia, które miały miejsce w Polsce po wybuchu II wojny światowej, były "hekatombą i tym, co amerykański historyk Richard Lukas nazywał 'zapomnianym holokaustem'".

To był zapomniany holokaust, bo po tych, co zrzucali bomby, szli inni. (...) Mordowali masowo polską inteligencję, polskich księży, polskich nauczycieli. Chcieli wymordować nasz naród - przekazał Nawrocki.

Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności na rzecz dokumentowania i pielęgnowania praw do historii Polski odznaczony został historyk Karol Polejowski. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej Jana Książka.

W trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami prezydent podkreślił, że jednym z jego głównych zadań jako zwierzchnika sił zbrojnych jest dbanie o pokój.

Aby ten pokój zapewnić, musimy osiągnąć 5 procent PKB na polskie siły zbrojne, ponieważ pokój będzie, gdy będziemy gotowi do wojny - mówił Nawrocki. Musimy być silni, musimy mieć potężną armię, sprzęt, który jest nam potrzebny i silne sojusze międzynarodowe - dodał.