"Mimo kryzysów, mimo Covid-19, mimo wojny nie ograniczyliśmy i nie ograniczymy żadnego z programów społecznych" - zapewnił na spotkaniu z mieszkańcami Bielska Podlaskiego prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński kontynuując objazd po kraju spotkał się z mieszkańcami Bielska Podlaskiego, gdzie zapowiedział kontynuację polityki społecznej. Podczas wystąpienia przypomniał, że PiS na politykę prospołeczną wydał ponad 200 mld zł, z czego w roku bieżącym już ponad 60 mld złotych.

Idziemy, proszę państwa, w tych sprawach do przodu i będziemy iść. Będziemy iść w dalszym ciągu mimo kryzysów, mimo Covidu, mimo wojny - żadnego z tych programów nie ograniczyliśmy i nie ograniczymy chociaż nasi konkurenci, przeciwnicy zapowiadają już tak między słowami, że będą się z nich wycofywać - podkreślił.



Prezes PiS dodał, że rząd PiS przywrócił możliwość "jako tako choćby godnego życia bardzo wielu polskim rodzinom". Można powiedzieć przywróciliśmy w ten sposób godność wielu Polakom, dzieciństwo wielu dzieciom. Krótko mówiąc zrobiliśmy coś bardzo dobrego i w dalszym ciągu robimy - powiedział.



Jarosław Kaczyński zwrócił też uwagę na pomoc osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym. W sprawach niepełnosprawności jest ogromny wzrost wydatków na wsparcie - do trzydziestukilku miliardów z kilku - ocenił.



Dodał, że najprawdopodobniej 14. emerytura "stanie się czymś stałym, a to oznacza, że roczny dochód będzie wzrastał".



Prezes PiS wymienił również "bardzo poważny" wzrost płacy minimalnej. Płaca za godzinę już przekroczyła 20 zł, a ludziom płacono po 4, 5 zł za godzinę - mówił Jarosław Kaczyński.