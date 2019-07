Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia Andrzej Jacyna dzisiaj złożył rezygnację ze stanowiska - poinformował w środę wieczorem minister zdrowia Łukasz Szumowski.





Jak poinformował w Polsacie News Łukasz Szumowski, Andrzej Jacyna w środę zrezygnował ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.



O powody rezygnacji należy zapytać bezpośrednio prezesa - podkreślił minister. Dodał, że Jacyna "ma nowe wyzwania".



Ja rekomendowałem również osobę prezesa NFZ panu premierowi Morawieckiemu jako doradcy - wskazał Szumowski. Naprawdę przez wiele lat prezes NFZ pełnił swoją rolę z korzyścią dla pacjentów, za co jesteśmy wdzięczni i dziękuję mu za to - powiedział.



Łukasz Szumowski dodał również, że rezygnacja ta "z całą stanowczością nie ma nic wspólnego z bieżącymi wydarzeniami".



Zapytany, kto będzie nowym prezesem NFZ, minister zdrowia podkreślił, że z dnia na dzień powołujemy oczywiście "pełniącego obowiązki" , natomiast konkurs trzeba rozpisać i znaleźć najlepszego kandydata.



Dodał również, że wybór nowego szefa NFZ to kwestia "nie tygodni, lecz raczej miesiąca, dwóch".



Andrzej Jacyna był prezesem NFZ od 2018 roku. Wcześniej, w latach 2016-2018 był pełniącym obowiązki szefem NFZ.