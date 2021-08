Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Iwony Michałek z funkcji wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Taką informację przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Iwona Michałek / Wojciech Olkuśnik / PAP

Iwona Michałek podała się do dymisji po tym, gdy funkcję ministra rozwoju i wicepremiera przestał pełnić lider Porozumienia Jarosław Gowin. Do dymisji podali się także inni politycy Porozumienia wchodzący w skład rządu: wiceszef resort obrony Marcin Ociepa, wiceszef resortu edukacji Wojciech Murdzek oraz wiceszefowie ministerstwa rozwoju: Andrzej Gut-Mostowy i Grzegorz Piechowiak. Jak dowiedziała się PAP, decyzje w sprawie przyjęcia przez premiera wspomnianych czterech dymisji nie zostały jeszcze podjęte.



Po zdymisjonowaniu lidera Porozumienia przez premiera Mateusza Morawieckiego, zarząd partii podjął decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.



Porozumienie utworzyło koło parlamentarne, w którym znaleźli się: Jarosław Gowin, Michał Wypij jako szef koła, Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec oraz dotychczas niezrzeszona posłanka Monika Pawłowska. Do koła parlamentarnego będzie też należał senator Józef Zając.



Z kolei Marcin Ociepa i Mieczysław Baszko poinformowali, że opuszczają szeregi Porozumienia. Rozumiem Jarosława Gowina, dlaczego podejmował takie, a nie inne decyzje. Natomiast ja chcę pozostać w klubie PiS i dołączyłem do inicjatywy Adama Bielana - partii Republikanie, tworzonej między innymi przez polityków, którzy odeszli z Porozumienia - poinformował Baszko. Na razie nigdzie nie przechodzę. Ja budowałem projekt Porozumienia, wcześniej Polski Razem. To moja pierwsza partia polityczna. Ta decyzja była dla mnie osobiście bardzo trudna - zauważył Ociepa.