Większa liczba samolotów będzie pilnować polskiej przestrzeni powietrznej. Pomogą nam w tym nasi sojusznicy - ogłosił premier, po wielogodzinnej naradzie polskich władz. Mateusz Morawiecki zaapelował także o spokój i powściągliwość. We wsi Przewodów doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życie. Jestem myślami z ich rodzinami, z ich bliskimi. Mogę zapewnić, że nie zostawimy samych sobie rodzin i bliskich tej tragedii - powiedział Morawiecki. Pracujemy nad ustaleniem wszelkich przyczyn, które miały miejsce i wszystkiego, co się stało podczas tego zdarzenia z międzynarodowymi ekspertami. Poprosiliśmy o wsparcie sojuszników, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie - dodał. Polska gotowość bojowa podniesiona Premier przekazał, że zdecydowano o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - policji, straży, straży granicznej, PSP i służby specjalne - podkreślił Morawiecki. Prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zdecydowaliśmy również o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - poinformował. Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem Ukrainy. Na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby m.in. saperskie - dodał premier. Premier apeluje o spokój Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wobec tej tragedii. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach - podkreślił premier. Nie dajmy sobą manipulować. (...) Teraz musimy kierować się powściągliwością i rozwagą. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach - mówił Morawiecki. Szef rządu zaapelował do także polityków. Apeluję również do całej klasy politycznej o powściągliwość, o odpowiedzialność. Musimy szczególnie w tych trudnych momentach pokazać Polakom jedność i to, że rozumiemy, na czym polega polska racja stanu.