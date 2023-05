Mariusz Błaszczak nie wyszedł do demonstrantów. Przedstawiciele protestujących zostali zaproszeni na rozmowy przez pełnomocnika ministra Wojciecha Drobnego. Tu jednak przełomu również nie było.

Pełnomocnik poinformował, że nie ma kompetencji, by podejmować działania w imieniu ministerstwa. Nie zaproponował również terminu spotkania z władzami resortu.

W związku z tym pracownicy cywilni przedstawili ultimatum: MON ma czas do godziny 12 we wtorek, by zaproponować termin spotkania z przedstawicielami protestujących.

Na miejscu przed siedzibą resortu pozostanie do jutra 30 osób.