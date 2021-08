Zupełnie zamrożone zostały prace nad deklaracją ideową Platformy. Dokument, nad którym pracowało około tysiąca działaczy, leży gotowy od maja. Po zmianie szefa partii zmieniona zostanie jednak koncepcja, bo - jak mówią nieoficjalnie politycy - nowe kierownictwo nie chce z góry zawężać swojego elektoratu.

Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Nad deklaracją ideową politycy pracowali od kilku miesięcy. Miała być gotowa na 20-lecie partii, które Platforma chciała obchodzić w styczniu. Plany pokrzyżowała jednak epidemia.

Szczegółowe zapisy dokumentu nie zostały ujawnione, ale politycy, którzy nad nimi pracowali, określali ich charakter jako progresywny. Poruszone w nich zostały kwestie dotyczące rozdziału Kościoła od państwa, aborcji czy związków partnerskich.

Deklaracja tworzona była jednak z inicjatywy poprzedniego kierownictwa, któremu polityczny konkurenci wielokrotnie zarzucali skręcanie z poglądami ku lewej stronie. Choć w ocenie niektórych polityków PO deklaracja i tak była za mało odważna. Z tego też powodu część działaczy miała przestać pracować nad dokumentem.

Dyskusje nad stanowiskiem Platformy zamarły wiosną, na chwilę przed powrotem Donalda Tuska do krajowej polityki i do swojej macierzystej partii. Wiele wskazuje jednak na to, że nowy-stary szef partii nie widzi dla deklaracji ideowej przyszłości.

Przygotowując konwencję partii w wrześniu lub październiku, będziemy szukać najlepszego scenariusza - przyznaje nieoficjalnie jeden z liderów Platformy. Z pewnością powrót Tuska zbuduje nowy kalendarz z ideami, programem i statutem - dodaje.

Możliwe, że powstały roboczy dokument stanie się wyłącznie elementem większej całości. Tuskowi ma zależeć na tym, by Platforma pozyskiwała jak największe grono nowych wyborców. Każda twarda deklaracja będzie ten cel utrudniać - przekonuje jeden z progresywnych polityków partii, który wprost przyznaje, że nie zdziwiłby się, gdyby inicjatywa deklaracji ideowej w ogóle umarła.

Platforma koncentruje się teraz na przygotowaniach do wyborów wewnętrznych w regionach i organizacji jesiennej konwencji. O deklaracji w ostatnim czasie nie było mowy - przyznaje poseł PO.