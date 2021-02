"Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury żąda od Prokuratora Krajowego przywrócenia jednozmianowego trybu pracy.

zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Związkowcy twierdzą, że organizacja pracy na dwie zmiany w czasie pandemii nie chroni przed zakażeniami. Podkreślają, że w ostatnich tygodniach ze względu na nowe przypadki koronawirusa wśród śledczych, działalność wielu prokuratur została w znacznym stopniu ograniczona.



Jak informuje dziennikarz RMF FM Patryk Michalski, związkowcy zwracają uwagę na to, że dwuzmianowość w prokuraturach jest niekompatybilna z jednozmianowym systemem pracy w sądach.

"Powoduje to poważne zakłócenia we współpracy tych dwóch instytucji" - czytamy w liście do Prokuratora Krajowego.



"Solidarność" podkreśla również, że dwie zmiany "nachodzą na siebie", więc podważają sens takiej ochrony przed zakażeniem.

Piszą też o dezorganizacji ich życia rodzinnego - domagają się reakcji Prokuratora Krajowego.