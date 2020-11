"Natychmiastowe wprowadzenie dwuzmianowości w polskich sądach to złamanie prawa pracy" - piszą związkowcy z "Solidarności" pracowników sądownictwa w liście do Zbigniewa Ziobry.

Władze związku przekażą dziś ministrowi sprawiedliwości negatywne stanowisko w tej sprawie.

Chodzi o rekomendację wiceminister Anny Dalkowskowskiej, która w czwartek poleciła, żeby wymiar sprawiedliwości - od poniedziałku, ze względu na pandemię - zaczął pracę na dwie zmiany.

Związkowcy piszą też o potężnych problemach, jakie wywoła polecenie resortu sprawiedliwości. "Solidarność" zwraca uwagę na braki kadrowe w polskich sądach, co nie daje możliwości obsadzenia zmian od 7:00 do 13:30 i później od 14:00 do 20:30.

Taka organizacja pracy oznacza dodatkowe koszty i konieczność podpisania umów z firmami sprzątającymi czy ochraniającymi sądy. Dla adwokatów oznacza to gotowość do reprezentowania klientów od rana do wieczora.

"Solidarność" podkreśla, że dwuzmianowość nie podnosi bezpieczeństwa pracowników, a przecież o to chodziło ministerstwu. Efektem ubocznym może być paraliż pracy sądów i dłuższy czas oczekiwania na rozprawę.