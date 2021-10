Aby ułatwić dojazd na cmentarze Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wprowadził w sobotę i niedzielę zmiany w kursowaniu części tramwajów i autobusów. Częściowo zmieniono też organizację ruchu przy największych nekropoliach w mieście.

Poznański ZTM poinformował, że w sobotę i niedzielę od godz. 8 do 17 tramwaje linii nr 15 będą jeździć wydłużoną trasą do cmentarza na Junikowie, a linia nr 7 została skierowana na Miłostowo. Dodatkowo pojazdy linii nr 1, 7, 8 i 13 będą kursować co 15 minut, a linii nr 6 i 15 co 10 minut.

W ten weekend w godz. od 8 do 17 autobusy linii 177 będą kursować co 15 minut. Z taką samą częstotliwością jeżdżą pojazdy uruchomionej linii nr 133 kursującej pomiędzy Rondem Śródka a Cmentarzem Miłostowskim i Bogucinem. ZTM poinformował również, że autobusy linii nr 198 nie będą wjeżdżać na teren kampusu UAM na Morasku.

Przez cały okres od soboty do 2 listopada w pobliżu cmentarzy na ulicach: Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina, Cmentarnej, Owczej i Grunwaldzkiej oraz na odcinku ul. Lutyckiej - od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej - obowiązywać będą ograniczenia prędkości pojazdów do 30 km/h.

Dodatkowo na ul. Warszawskiej obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów ciężarowych, a na ul. Lutyckiej po stronie cmentarza - od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd - oraz na ul. Szczawnickiej przy cmentarzu dostępne będą miejsca postojowe dla samochodów.

Od soboty do niedzieli ul. Warszawska, przy Cmentarzu Miłostowskim, będzie zwężona w kierunku centrum do jednego pasa ruchu, dzięki czemu na pasie rozdziału kierowcy mogą zaparkować auta. Zakaz ruchu ciężarówek będzie obowiązywał w rejonach cmentarzy na ulicach Arciszewskiego, Gnieźnieńskiej i ul. Lutyckiej.