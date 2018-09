W poniedziałek, po rocznej przerwie, ul. Św. Marcin zostanie otwarta dla ruchu tramwajowego. Na swoje dawne trasy wrócą linie nr 2, 5, 9, 13, 16 oraz 201.

Od poniedziałku tramwaje wracają na ul. Św. Marcin / Mateusz Chłystun / RMF FM

Prace remontowe na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka prowadzone są od września ubiegłego roku. Pierwotnie - zgodnie z harmonogramem prac - tramwaje miały wrócić na przebudowywany odcinek do 20 września. Pierwsze tramwaje pojadą jednak dawną trasą wcześniej - już w poniedziałek. Wtedy też, na stałe trasy w tym rejonie skierowane zostaną linie nr 2, 5, 9, 13, 16 oraz 201. W związku ze wznowieniem ruchu tramwajowego przez ul. Św. Marcin, zlikwidowane zostaną tymczasowe linie 23 i 29.

Bardzo się cieszę, że tramwaje wracają przed założonym terminem - podkreślił w niedzielę na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Jak mówił, "Św. Marcin - symbol Poznania - wraca do swojej dawnej świetności (...) Symbole mają swoje znaczenie. Św. Marcin, Stary Rynek - to będą miejsca, z których będziemy w przyszłości dumni i one będą dumą Poznania".



Od poniedziałku tramwaje wracają na ul. Św. Marcin / Mateusz Chłystun / RMF FM

Tym wszystkim, którzy mówili, że to są jakieś drobne prace, ten przejazd uzmysłowił skalę tych robót i sposób, w jaki je prowadzimy, bo żeby przywrócić tu roślinność, musieliśmy wymienić właściwie całą infrastrukturę podziemną. Tramwaj, który będzie tą trasą przejeżdżać, będzie również cichy, co też mogliśmy już dziś usłyszeć - a to jest ważne dla mieszkańców, którzy tutaj żyją - dodał Jaśkowiak.



Wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Krzysztof Sas podkreślił w niedzielę, że "tramwaje będą jeździły po placu budowy - proszę wszystkich mieszkańców, by o tym pamiętali i zachowywali w tym miejscu szczególną ostrożność".



Tramwaje będą przejeżdżały po to, by transport publiczny udrożnić, natomiast kierowcy muszą się jeszcze wstrzymać - zgodnie z harmonogramem prac i zgodnie z podpisanym kontraktem, wykonawca ma czas do stycznia 2019 roku, żeby zakończyć wszystkie roboty budowlane - mówił.





Od poniedziałku tramwaje wracają na ul. Św. Marcin / Mateusz Chłystun / RMF FM

W związku z nadal prowadzonymi pracami budowalnymi w tym rejonie, od czwartku, 6 września, zmieniła się organizacja ruchu na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka a Piekary; odcinek został wyłączony dla ruchu samochodowego. Z zachowaniem szczególnej ostrożności poruszać się mogą po nim jedynie pojazdy właścicieli położonych tam posesji oraz samochody dostawcze, dowożące towary do działających tam punktów handlowych i usługowych.



Odbiory kończące wszystkie roboty budowlane na ul. Św. Marcin powinny rozpocząć się w połowie stycznia 2019 roku. Planowane zakończenie całego remontu ma nastąpić w marcu przyszłego roku.



Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski przypomniał, że 3 września ub. roku właśnie przebudową ul. Św. Marcin rozpoczęła się realizacja Projektu Centrum.



To największe działania rewitalizacyjne prowadzone obecnie w Poznaniu. Zakładają one nie tylko przebudowę ulic i chodników w dużej części śródmieścia, zmianę infrastruktury podziemnej, ale także wsparcie inicjatyw społecznych i gospodarczych ożywiających ulicę. Ponadto cały projekt przewiduje modernizację torowisk tramwajowych i budowę nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka - zaznaczył Wiśniewski.



Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki uzyskaniu przez miasto znaczącego wsparcia ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę prawie 102 mln zł, w tym dofinansowanie unijne stanowi kwotę ponad 45 mln złotych.