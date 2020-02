Do Fundacji Poland Business Run mogą się już zgłaszać chętni, którzy chcieliby zostać beneficjentami charytatywnej sztafety biznesowej. Bieg Poland Business Run 2020 odbędzie się 6 września i jak co roku pomoże "stanąć na nogi" osobom po amputacji oraz z innymi dysfunkcjami narządów ruchu. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 94 beneficjentów z całej Polski.

/ materiały prasowe /

W imprezie Poland Business Run biorą udział głównie przedstawiciele polskich firm, korporacji i instytucji połączeni w 5-osobowe sztafety. Napędza ich nie tylko sportowa rywalizacja, ale także charytatywny cel. Biegacze startujący w największych miastach Polski (Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie oraz Rzeszowie) już od 8 lat wspierają osoby z dysfunkcjami narządów ruchu, w tym po amputacjach.

Fundacja Poland Business Run właśnie otworzyła nabór nowych wniosków o wsparcie na rok 2020.

Zachęcamy wszystkich biegaczy, a także naszych partnerów, instytucje i firmy, by informowały o naszej inicjatywie znajome osoby z niepełnosprawnością ruchową. Możliwość wsparcia kogoś ze swojej okolicy lub najbliższego otoczenia dodatkowo motywuje biegaczy do udziału w sztafecie i charytatywnych akcjach, które jej towarzyszą - komentuje Marta Hernik, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

/ materiały prasowe /

Liczba osób, która otrzyma wsparcie od Fundacji Poland Business Run w 2020 r. zależy od frekwencji biegaczy, którzy zapiszą się na bieg i opłacą swój udział. W tym roku we wszystkich lokalizacjach organizatorzy przygotowali miejsca dla ponad 30 tys. osób. Im więcej chętnych, tym więcej środków na dofinansowania protez, sprzętu medycznego i cennych godzin rehabilitacji. Wiele firm poprzez udział w biegu łączy integrację zespołu z działaniami z zakresu CSR.

Od czterech lat sponsorujemy Katowice Business Run, a nasi pracownicy biegają wraz z tysiącami innych uczestników, których łączy słuszny cel. Możliwość spotkania beneficjentów podczas wydarzenia wywołuje niesamowite emocje i sprawia, że jeszcze mocniej czujemy, że nasze zaangażowanie ma znaczenie - komentuje Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Tech Poland.

Fundacja Poland Business Run co roku pomaga kilkudziesięciu osobom, ale potrzebujących pomocy w postaci dofinansowań nie brakuje.

/ materiały prasowe /

W ubiegłym roku napłynęło do nas prawie 200 próśb o wsparcie. To nam pokazuje jak wiele osób ze schorzeniami w obrębie narządów ruchu zmaga się z koniecznością zebrania pieniędzy na niezbędny sprzęt lub wsparcie w rehabilitacji - tłumaczy Klaudia Kaniewska z Działu Wsparcia Fundacji. Chętnych jest tak wielu, że złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a wnioskowanie o daną sumę nie gwarantuje otrzymania dokładnie takiej kwoty. W pierwszej kolejności kierujemy pomoc do najbardziej potrzebujących - dodaje.

Swoim beneficjentom Fundacja Poland Business Run finansuje m.in. specjalne tygodniowe turnusy rehabilitacyjne wraz z nauką chodu o protezie w Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie, ośrodku specjalizującym się w kompleksowej pomocy osobom po amputacji.

By zgłosić się do udziału w projekcie Poland Business Run w charakterze beneficjenta należy wypełnić komplet dokumentów wraz z załącznikami, które są dostępne na stronie www.polandbusinessrun.pl w zakładce "Dla Beneficjentów", a następnie wysłać je pocztą tradycyjną na krakowski adres Fundacji Poland Business Run (Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków). Można to zrobić do końca kwietnia. Wnioski nadesłane po tym terminie będą weryfikowane przez specjalną komisję, która rozpatrzy szczególne przypadki.

Na dodatkowe pytania o dofinansowania odpowiadają specjaliści z Działu Wsparcia dyżurujący pod numerem tel. 504 485 979 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.