Dziś na drogach całej Polski, a także w wielu innych krajach Europy, odbędzie się specjalna akcja pod hasłem "Prędkość". Policjanci będą dokonywać pomiarów prędkości, szczególnie w tych miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków.

Kontrole prędkości w całej Polsce (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak pokazują statystyki, nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że akcja ma charakter międzynarodowy i jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Podczas akcji "Prędkość" policjanci będą wykorzystywać zarówno radary, do statycznych pomiarów prędkości, jak i radiowozy z wideorejestratorami. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na te obszary, które są znane z częstych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Do działań zostaną również włączone policyjne grupy SPEED, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze.

Prędkość główną przyczyną wypadków

Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności - zaznacza nadkom. Opas. Przypomina, że niedostosowanie prędkości do warunków na drodze jest główną przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Warto zaznaczyć, że podczas akcji policjanci nie będą skupiać się wyłącznie na przekroczeniach prędkości. Każde zachowanie niezgodne z prawem drogowym będzie podlegało kontroli.

Z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2024 roku doszło do 21 519 wypadków drogowych, w których zginęło 1896 osób, a 24 782 zostały ranne. 7796 osób odniosło ciężkie obrażenia.