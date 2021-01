Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła posiedzenie w sprawie wniosku prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej o uchylenie immunitetu prezesowi Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefowi Iwulskiemu. "W związku ze złożonymi wnioskami sprawa została odroczona na razie bezterminowo" - poinformował rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. Dodał, że chodzi m.in. o kwestię wniosku o wyłączenie jednego z sędziów Izby Dyscyplinarnej zajmujących się tą sprawą.

Sędzia Józef Iwulski / Paweł Supernak / PAP

Jak wyjaśnił Falkowski, wniosek dotyczy sędziego Adama Tomczyńskiego.

Obrońcy sygnalizowali istnienie wypowiedzi publicznych sędziego Tomczyńskiego dotyczących sędziego Iwulskiego. Sam sędzia Tomczyński wcześniej zdawał sobie z tego sprawę i zwrócił się o to, by wyłączyć go ze składu, ale wtedy składając ten wniosek nie skonkretyzował materiałów prasowych, gdzie miałyby być te wypowiedzi i z tego względu wniosek został rozpoznany wówczas negatywnie, i sędzia nie został wyłączony - przekazał rzecznik Izby Dyscyplinarje. Jak będzie teraz - to się okaże - dodał.

Pełnomocnik Iwulskiego mec. Agnieszka Helsztyńska oświadczyła, że powodem odroczenia rozprawy jest potrzeba rozpatrzenia licznych wniosków formalnych obrońców. Wnioskiem, który przeważył o odroczeniu, był wniosek o wyłączenie jednego sędziów członków składu (...) Jest też szereg innych wniosków złożonych. Częściowo zostały rozstrzygnięte, częściowo pozostają w zawieszeniu. Jednym z nich jest prośba obrony o dostęp do oryginałów akt sprawy - poinformowała.



O zgodę na pociągnięcie sędziego Iwulskiego do odpowiedzialności karnej wystąpiła w grudniu ub.r. do SN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Z ustaleń śledczych IPN wynika, że w 1982 r. Iwulski zasiadał w składzie Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który skazał robotnika z Oświęcimia Leszka W. na trzy lata więzienia za roznoszenie "antypaństwowych" ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem.