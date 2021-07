​Porozumienie Jarosława Gowina chce zmian w Polskim Ładzie. Koalicjantom PiS nie podobają się przedstawione w programie propozycje podatkowe, głównie sprawa likwidacji odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Jarosław Gowin / Paweł Supernak / PAP

Wirtualna Polska dotarła do pisma przedstawiające stanowisko zarządu Porozumienia w sprawie Polskiego Ładu. W dokumencie wskazano, że partia zgadza się co do "zasadniczych kierunków i większości spośród znanych do tej pory rozwiązań" Polskiego Ładu - wymieniona tu jest kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku i subwencji dla samorządów.

Politycy Porozumienia twierdzą jednak, że "koncepcja reformy podatkowej wymaga istotnej korekty". "W szczególności dotyczy to likwidacji-możliwości odpisywania od podatku składki zdrowotnej" - napisano.

Członkowie Porozumienia piszą o "patriotyzmie gospodarczym" i wskazują, że zmiany będą korzystniejsze dla dużych przedsiębiorstw, "w większości znajdujących się w rękach kapitału zagranicznego".

"Naszym zdaniem konieczna jest dalsza dyskusja nad sposobem opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą. W praktyce chodzi o kluczowy dla polskiej gospodarki sektor małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy.

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie

Główne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego.

Dziś system działa tak, że składka zdrowotna wynosi 9 proc., jednak 7,75 proc. odliczamy od zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z wyliczeniami na zmianach skorzystałyby głównie osoby zarabiające do płacy średniej, a powyżej tego progu obciążenia zaczęłyby rosnąć. Jarosław Gowin dzień po słynnej konferencji o Polskim Ładzie obiecywał, że dla osób zarabiających do 11 tys. zł brutto miesięcznie powstanie "ulga dla klasy średniej", jednak na razie nie ma co do niej konkretów. "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że Ministerstwo Finansów opracowało specjalny wzór, na podstawie którego ta ulga miała być wyliczana. Nieznane są jednak losy tego pomysłu.

Polski Ład zakładał także likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co wiązałoby się z podniesieniem dla nich obciążeń. Władza jednak powoli się z tego pomysłu wycofuje. Dokładny kształt zmian zawartych w Polskim Ładzie nie jest jeszcze znana.