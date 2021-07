​Nasza ocena dotychczasowych propozycji podatkowych związanych z Polskim Ładem jest, delikatnie mówiąc, powściągliwa - mówi wicepremier Jarosław Gowin. Wczoraj jego Porozumienie spotkało się z premierem Mateuszem Morawieckim i jego ekspertami, którzy namawiali partię do poparcia pomysłów zawartych w programie PiS. Na razie - bez efektu. Minister finansów odwołał zaplanowaną konferencję, na której miał prezentować zmiany.

Jarosław Gowin / Rafał Guz / PAP

Kompromisu w Zjednoczonej Prawicy co do Polskiego Ładu nadal nie ma. Porozumienie cały czas stawia stanowczy opór wobec zmian, które obciążałyby osoby lepiej zarabiające.

Główne zmiany podatkowe w Polskim Ładzie to: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł oraz likwidacja odliczenia składki zdrowotnej z podatku dochodowego.

Zgodnie z wyliczeniami na zmianach skorzystałyby głównie osoby zarabiające do płacy średniej, a powyżej tego progu obciążenia zaczęłyby rosnąć. Jarosław Gowin dzień po słynnej konferencji o Polskim Ładzie obiecywał, że dla osób zarabiających do 11 tys. zł brutto miesięcznie powstanie "ulga dla klasy średniej", jednak na razie nie ma co do niej konkretów. “Dziennik Gazeta Prawna" informował, że Ministerstwo Finansów opracowało specjalny wzór, na podstawie którego ta ulga miała być wyliczana. Nieznane są jednak losy tego pomysłu.

Na dzisiejszej konferencji Jarosław Gowin powiedział, że Porozumienie to “ambasadorzy klasy średniej". Podkreślał, że nie we wszystkim jego partia zgadza się z PiS-em.

Zawsze opowiadam się za szukaniem kompromisu. Zawsze też podkreślam, że są też granice kompromisu. Na pewno nie poprzemy żadnych rozwiązań, które uważalibyśmy za szkodliwe z punktu widzenia polskiej gospodarki - mówił Gowin.

Powiedział także, że część rozwiązań proponowanych przez Porozumienie zostało zaakceptowane przez Mateusza Morawieckiego. Nie w takim zakresie, który by nas satysfakcjonował - powiedział wicepremier.

Gowin wskazał także, że na zmianach podatkowych stracą samorządy, gdyż przez obniżenie podatków zmniejszą się wpływy do gmin, powiatów i województw. Podnosiliśmy kwestię zrekompensowania samorządom tej straty i wczoraj została przedstawiona pewna propozycja, którą w tej chwili analizujemy - powiedział.

Porozumienie przedstawiło premierowi także szereg propozycji związanych z polityką mieszkaniową. Jak wskazał Gowin, "bon mieszkaniowy, likwidacja wkładu własnego (na mieszkanie dla młodych), to są rozwiązania, które mogą ułatwić Polakom dostęp do własnego mieszkania".

Pod koniec tygodnia ma odbyć się posiedzenie prezydium Porozumienia, na którym zostaną podjęte decyzje co do poparcia rozwiązań.