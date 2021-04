Już 11 maja ruszają zapisy na największą w Polsce charytatywną sztafetę biznesową Poland Business Run, która odbędzie się 5 września. Biegacze, reprezentując swoje firmy, pomogą zebrać środki na wsparcie osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. Ze względu na wirtualną formułę wydarzenia dołączyć do niego mogą osoby z całego świata. W 2020 roku biegacze pochodzili z aż 17 krajów. Wsparli 71 beneficjentów.

zdjęcie ilustracyjne / materiały prasowe /

Zapisy na 10. bieg Poland Business Run ruszą 11 maja, a zakończą się 31 maja. Ta wyjątkowa, jubileuszowa edycja, podobnie jak zeszłoroczna, będzie miała formę wirtualną. Oznacza to, że każdy uczestnik samodzielnie wybierze czterokilometrową trasę i pokona ją 5 września, a udokumentowane wyniki prześle za pomocą dedykowanej aplikacji lub strony internetowej.

Cały dzień dostępny będzie streaming ze studia Fundacji Poland Business Run, podczas którego organizatorzy na bieżąco będą informować o aktualnych wynikach, pobitych rekordach czy o tym, ile drużyn ukończyło już rywalizację.

Bieg bez granic

Wirtualny charakter zmienia klimat imprezy, ale nie odbiera waloru integracyjnego. Wręcz przeciwnie, umożliwia zaangażowanie pracowników także z zagranicznych oddziałów firmy. W 2020 roku w sztafecie Poland Business Run pobiegli ludzie w 17 krajach, w tym tak odległych jak USA, Indie, Malezja czy Singapur. W ten sposób 19 075 biegaczy z 1091 przedsiębiorstw zebrało środki na wsparcie 71 osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które otrzymały dofinansowanie do protez, nauki chodu czy cennej rehabilitacji.

Wszyscy chcielibyśmy móc spotkać się już na żywo, ale na razie nie jest to możliwe, priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo i zdrowie uczestników - mówi Marta Hernik, dyrektor Fundacji Poland Business Run. Warto pamiętać, że wirtualna forma sztafety stanowi okazję do integracji między oddziałami firmy: można zaprosić do udziału współpracowników z innych miast czy krajów, zorganizować wirtualną firmową strefę kibica, a przede wszystkim pokazać, że mimo sytuacji firma dba o aktywizację pracowników i jest społecznie zaangażowana.

Sztafeta po marzenia

Choć fundacja wciąż przyjmuje wnioski potrzebujących, pierwsze osoby, którym pomogą biegacze Poland Business Run w tym roku, są już znane. Jedną z nich jest trzynastoletnia Marysia - aktywna i energiczna nastolatka, kochająca jazdę konną i marząca o startach w zawodach. Wykazuje się ogromną determinacją w osiąganiu celów - samo zaangażowanie jednak nie wystarczy. Marysia, by spełniać marzenia o sportowym rozwoju, potrzebuje nowej protezy nogi, którą dofinansują jej biegacze.

Rafał stoczył trudną walkę z tętniakiem mózgu, teraz zmaga się z jego skutkami - połowicznym niedowładem. Czterdziestoczterolatek wywalczył już powrót "na nogi". Chodzi, choć wciąż potrzebuje fizjoterapii, by robić to sprawniej. Specjalistycznej rehabilitacji i dużo pracy wymaga również jego prawa ręka, ale Rafał nie traci nadziei, że także w niej powoli będzie odzyskiwać sprawność i jeszcze kiedyś poprowadzi samochód.

Dziesięć lat Poland Business Run

Bieg Poland Business Run pomaga "stawać na nogi" już od dziesięciu lat. Inicjatywa, która wsparła już 600 osób z niepełnosprawnościami, zrodziła się w Krakowie w 2012 roku i szybko zaczęła rozprzestrzeniać się na inne miasta - dwa lata później było ich już pięć, a od 2018 roku - dziewięć. W 2019 roku biegacze pokonywali też górski szlak w Szczyrku. Ten intensywny rozwój w 2020 roku został wstrzymany przez pandemię COVID-19. Jednak w czasach, kiedy większość imprez biegowych była odwoływana, Poland Business Run zmienił tylko formułę - na wirtualną, która kontynuowana będzie także w tym roku.

Czego życzymy sobie z okazji 10. urodzin? Zdrowia i zaangażowania naszych biegaczy, wsparcia i wiary sponsorów oraz partnerów. Marzy nam się też, by na te 10. urodziny udało się pomóc 100 osobom, ale do tego potrzebujemy wsparcia Was wszystkich. Dlatego serdecznie zapraszamy, dołączcie do nas w tym roku! - Zachęca prezes fundacji Agnieszka Pleti. - Obiecujemy napawać optymizmem i dobrą energią!

Zapisy na Poland Business Run 2021 potrwają od 11 do 31 maja. Szczegóły rejestracji znajdują się na stronie internetowej Fundacji Poland Business Run.