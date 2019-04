Polska w rankingu innowacyjności nadal bardzo daleko. 4. miejsce od końca nie napawa optymizmem... Z drugiej strony coraz więcej polskich start-upów podejmuje ogromne ryzyko i grę na rynku globalnym. Jak wynika z raportu: Struktura start-upów w Polsce i ich finansowanie, mamy obecnie około 3000 start-upów, 46 proc. współpracuje z naukowcami, 29 proc. ma swoje zaplecze laboratoryjne, a co piąty został założony przez naukowców.

Polsko-Amerykański Most Innowacji / Materiały prasowe

Jak zatem mnożyć dobre praktyki, wymieniać się wiedzą, móc rozwijać swoje zastępy? A bardziej filozoficznie jak zmieniać marzenia o rozwoju technologii w prężnie rosnące spółki technologiczne? Co roku Stowarzyszenie TOP500 Innovators - największa w Polsce organizacja pozarządowa, która skupia przedstawicieli nauki, specjalistów transferu technologii, ekspertów innowacyjności oraz zarządzania projektami, start-upowców i przedsiębiorców z obszaru wysokich technologii organizuje spotkanie służące wymianie wiedzy, doświadczeń i rozwoju technologii.

8-10 maja Stowarzyszenie TOP500 Innovators zaprasza tym razem do Wrocławia. To II co do wielkości w Polsce ośrodek rozwoju start-upów technologicznych. Tym razem już VIII Meet up TOP500 Innovators połączył siły z innym ważnym wydarzeniem Polsko-Amerykańskim Mostem Innovacji. Przed nami:

- 200 uczestników w tym członkowie Stowarzyszenia TOP500 Innovators reprezentujący różne gałęzie rozwoju nauki i technologii, przedsiębiorcy, studenci;

- doświadczeni w rozwoju innowacji mówcy amerykańscy - Lynne Henkiel - Dyrektor Innowacji w ekosystemie start-upów, w Enterprise Innovation Institute (Atlanta) i Profesor Arek Goetz z Departamentu Matematyki w Stanowym Uniwersytecie w San Francisco, założyciel start-upu Mangoroot (Kalifornia);

- spotkania, podczas paneli dyskusyjnych, z 20 prezesami firm technologicznych, które rozwijają się w obszarach biotechnologii, technologii medycznych, technologii kosmicznych i technologii związanych z rozwojem rewolucji przemysłowej 4.0.: VIGO Systems, Bioceltix, Pure Biologics, ToopLoox, NestMedic, SDS Optic, Space is More, NeuroSys, AlphaMoon, SatRevolution, Kell ideas, Bioavlee, Captor Therapeutics, Nysa, InferMedica, eMedica, Silesian Catalysts;

- warsztaty szkoleniowe z takich tematów jak: metodyki wspierające rozwiązywanie skomplikowanych problemów, wystąpienia publiczne typu TEDx, wzornictwo przemysłowe, rozwój własnej sieci społecznościowej i prawne aspekty rozwoju spółek technologicznych.

- prezentacje zespołów innowatorów i ich modeli biznesowych przed przedstawicielami funduszy Venture i Shape.vc Venture;

- moderowane przez ekspertów sesje networkingowe - by uczestnicy faktycznie mieli okazję poznać się i wymienić kontakty.

Oficjalnie wydarzenie rozpocznie 9 maja uroczysta sesja otwierająca z udziałem przedstawicieli NCBiR, Miasta Wrocław, Politechniki Wrocławskiej, Ambasad U.S.A. i Wielkiej Brytanii. Konferencja będzie wreszcie okazją do otwartej rozmowy o rozwoju obszarów badawczo-rozwojowych w świetle nowych regulacji prawnych (ustawa 2.0 i Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz) dzięki uczestnictwu nowo mianowanego Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego.

Wydarzenie zostało objęte wsparciem Ambasady U.S.A. Jest także finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Dialog.