Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas debaty w Chełmie przedstawiał dziś swój plan na ochronę zdrowia, który jest zawarty hasłowo w Polskim Ładzie. Znalazły się w nim: zapewnienie zwiększenia nakładów na zdrowie Polaków, zapowiadane już wcześniej zorganizowanie bilansu grupy 40+, a także powstanie profesjonalnej platformy teleporad. "To pacjent ma być centrum tego systemu" - oświadczył polityk.

Adam Niedzielski / Marcin Obara / PAP

W Chełmie odbywa się debata z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dotycząca założeń Polskiego Ładu, skupiających się na zdrowiu Polaków. Jednym z punktów planu, o którym mówił polityk, jest podniesienie do 2027 roku nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB.

Niedzielski podkreślał, "zawsze dojdzie się do momentu, w którym nakłady nie są już jedynym, najważniejszym priorytetem i to ich racjonalne wydatkowanie, to właśnie postawienie tego głównego kryterium wydatkowego, ma fundamentalne znaczenie".

Tym kryterium jest pacjent - podkreślił.

Dlatego my nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie 7 proc. PKB, chociaż ten próg nakładów to jest niewątpliwie rzecz spektakularna i rzecz bez precedensu w historii Polski, żeby taki poziom nakładów i wydatków na system opieki zdrowotnej osiągnąć - powiedział.



Jak wskazał, uporządkowanie spraw finansowych, spraw stabilnej ścieżki wzrostu nakładów, spraw stabilnej ścieżki wynagrodzeń będzie etapem, który pozwoli zająć się efektywnym wydatkowaniem pieniędzy.

Bo my chcemy dać pacjentowi coś więcej niż tylko olbrzymie nakłady. My chcemy dać pacjentowi jakość i bezpieczeństwo, które mają być dwoma kluczowymi hasłami przyświecającymi reformowaniu systemu opieki zdrowotnej - powiedział.



Za tymi 200 miliardami, bo taki jest przelicznik 7 proc. PKB w perspektywie nadchodzących lat, które chcemy osiągnąć do 2027 roku, musi iść i będzie szła jakość. Jakość, którą będzie odczuwał każdy Polak, każdy pacjent, każdy, kto będzie korzystał z publicznego systemu opieki zdrowotnej - podkreślał.

Bilans grupy 40+

Zgodnie z zapowiedziami Niedzielskiego już w lipcu ma odbyć się pocovidowy bilans grupy 40+, który minister zapowiadał już dawno. Będzie to seria badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia. Celem jest wyłapanie tych Polaków, którzy już wymagają leczenia.



Najpierw 40-latkowie i osoby starsze będą musiały wypełnić ankietę, następnie zrobić badania, a z wynikami udać się do lekarza rodzinnego, jeśli zajdzie taka konieczność to również do specjalisty. Tu pojawia się drugi punkt w programie Adama Niedzielskiego: zniesienie limitów do specjalistów. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarskich, ich jednak brakuje.



Profesjonalna platforma teleporad

Kolejna zapowiedź to zmiana funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy. Ma powstać profesjonalna platforma teleporad.



Z perspektywą, że jeżeli sprawa nie może być obsłużona na tej platformie, pacjent jest wysyłany do ambulatorium. Na dodatek na godzinę, którą umówi bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej - oświadczył minister Niedzielski.

Niedzielski zapowiedział również, że planowane jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, do której każdy będzie miał dostęp poprzez swoje internetowe konto pacjenta.



Chodzi o to, żeby to pacjent miał wygodne narzędzia elektroniczne, żeby z tej wygody, jaką dają e-recepty i e-skierowana również mógł korzystać szerzej, w kontekście całej swojej dokumentacji medycznej - mówił minister zdrowia.





Kluczowa jakość

Według polityka, teraz w ochronie zdrowia kluczowa będzie jakość. W czerwcu ma być gotowa ustawa o jakości w służbie zdrowia. Ma ona wprowadzić kryteria mierzenia jakości klinicznej, np. czas pobytu w szpitalu, liczbę powikłań itd., a także zadowolenie pacjenta.



Jeden cel - poprawić jakość, a maksymą będzie "płacę i wymagam" - przekazał Niedzielski, nie wspominając jednocześnie o podwyższeniu składki zdrowotnej.

Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakość kliniczną, którą będziemy mierzyć dokładnie we wszystkich jednostkach, tu chodzi również o kwestie obsługi pacjenta, o relacje między pacjentem a lekarzem, pielęgniarką i osobami, które pacjentowi pomagają - zapewnił minister.