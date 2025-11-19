​Radosław Sikorski poinformował na konferencji prasowej, że zdecydował o wycofaniu zgodny na działalność ostatniego konsulatu Rosji w Polsce - placówki w Gdańsku.

W najbliższych godzinach Polski MSZ poinformuje dyplomację rosyjską o wycofaniu zgody na działanie konsulatu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. Poinformował o tym minister Radosław Sikorski.

Placówka w Gdańsku to ostatni rosyjski konsulat w Polsce. Wcześniej MSZ wycofał zgodę na działanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie.

W maju Polska zamknęła konsulat w Krakowie. Była to odpowiedź na ustalenia śledztwa w sprawie pożaru hali przy Marywilskiej w Warszawie. Hala targowa przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie spłonęła 12 maja 2024 roku. Było tam około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych. Premier Donald Tusk przekazał, że "pożar na Marywilskiej był efektem podpalenia na zlecenie rosyjskich służb". Wcześniej, po podpaleniu fabryki farb we Wrocławiu został zamknięty konsulat w Poznaniu.

Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie odstąpiła i ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym. W związku z tym - to nie będzie nasza pełne odpowiedź - podjąłem decyzje o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu - ostatniego - w Gdańsku - powiedział Sikorski.

Sikorski dodał, że w ciągu najbliższych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej w oficjalnej nocie. Wcześniej Sikorski przedstawił w Sejmie informację w sprawie aktów dywersji na kolei.

Co z ambasadą?

Podczas konferencji prasowej w Sejmie szef MSZ był pytany, jak długo Polska będzie tolerowała działalność rosyjskiej ambasady w Warszawie i czy zamknięcie konsulatu w Gdańsku będzie jedyną reakcją dyplomatyczną.

Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych (z Rosją), tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały akty dywersji, czy terroryzmu - powiedział Sikorski.

Przypomniał, że "mieliśmy atak na prywatny dom premiera Wielkiej Brytanii, mieliśmy akty dywersji w Niemczech, Czechach, Bułgarii, w kilku innych krajach, mieliśmy morderstwa". Będę w tej sprawie rozmawiał osobiście jeszcze dziś wieczorem z sekretarzem generalnym NATO - zapowiedział Sikorski.

Dodał, że jego resort nie będzie jedynym, który będzie odpowiedzialny za odpowiedź stronie rosyjskiej.



