Na Korfu utknęło 26 klientów biura Millennium Travel z Legnicy, które w ubiegłym tygodniu ogłosiło niewypłacalność. Ich lot był opłacony w samolocie czarterowanym przez inne biuro. To jednak nie poinformowało o zmianie godziny wylotu.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM / RMF FM

Turyści spóźnili się na samolot, który z Korfu miał ich zabrać do Wrocławia. Wobec takiej sytuacji urząd marszałkowski organizuje inne loty dla turystów. Mają oni otrzymać propozycje wylotów do Pragi lub Berlina skąd autokarami zostaną przetransportowani do Polski. Te loty mogłyby się odbyć jeszcze dziś.

Ci, którzy nie skorzystają z tej możliwości, mogą zostać w hotelach do soboty. Wówczas mają wrócić samolotem do Wrocławia. Jak zapewnia prezes legnickiego biura - ich pobyt i wyżywienie zostaną opłacone.



Urząd marszałkowski jest w kontakcie w tej sprawie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, gdzie trafiła już prośba o wysłanie pracownika MSZ na Korfu, który pomoże w koordynacji powrotu.

(nm)