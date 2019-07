W każdej komendzie wojewódzkiej policji grupy powstanie spec-grupa „Speed”, która zajmie się najpoważniejszymi wykroczeniami na drogach. Będą w niej pracować najlepsi policjanci drogówki.

Spec-grupy „Speed” powstaną w każdym województwie / Józef Polewka / RMF FM

Komenda Główna Policji KGP powzięła decyzję, że w każdej komendzie wojewódzkiej policji - na wzór grupy, która jest w komendzie stołecznej - powstanie zespół o nazwie Speed - przekazał w poniedziałek dziennikarzom Radosław Kobryś z KGP.

Kobryś poinformował, że grupa zajmie się prawie wyłącznie ujawnianiem tych wykroczeń, które najbardziej wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli nadmierna prędkość, przekraczanie prędkości w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowany, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe zachowania w okolicach przejść dla pieszych - wymienił.

W grupach mają działać najbardziej doświadczeni policjanci z wydziałów ruchu drogowego. Jak przekazał Radosław Kobryś większość z nowych zespołów zaczęła działać w ostatni piątek.

Grupa specjalna Speed powstała w stołecznym wydziale ruchu drogowego w listopadzie ub.r., by ograniczyć agresywne zachowania kierowców. Obok funkcjonariuszy z WRD działają w niej także policjanci z wydziałów kryminalnego i do walki z cyberprzestępczością, a także przewodnicy z psami wyszkolonymi do wyszukiwania narkotyków.