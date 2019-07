Na stronie warszawskiej policji opublikowano wizerunek ojca zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Mężczyzna w środowe popołudnie zabrał chłopca z domu, a kilka godzin później rzucił się pod pociąg. Policjanci apelują, by wszyscy, którzy widzieli go w środę, zgłosili się i wskazali, gdzie to było. Ponawiają także apel o udzielanie informacji na temat szarej skody, którą jeździł mężczyzna.

