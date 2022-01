"Drogówka" w straży miejskiej to pomysł warszawskich strażników, o którym poinformowała wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. Miałoby to usprawnić działanie stołecznej straży miejskiej. Choć - jak podkreślają pomysłodawcy - to tylko projekt i jeszcze nie wiadomo, czy taka "drogówka" powstanie.

