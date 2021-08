Od dziś strażnicy miejscy i gminni mogą nałożyć mandat na rowerzystów, użytkowników urządzeń transportu osobistego oraz elektrycznych hulajnóg - informuje portal autokult.pl. Będą mogli karać m.in. za jazdę po chodniku z nadmierną prędkością.

Zdj. ilustracyjne / Łukasz Gągulski / PAP

Nowe uprawnienia strażnicy miejscy i gminni zyskali na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 lipca.

Do tej pory ci funkcjonariusze mogli tylko zatrzymywać użytkowników takich pojazdów, legitymować ich oraz wydawać im polecenia dotyczące korzystania z drogi.

Za co możemy dostać mandat od strażnika? Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeśli po chodniku lub drodze dla pieszych jedziemy na rowerze, hulajnodze elektrycznej, czy innym - jak napisano - urządzeniu wspomagającym ruch i poruszamy się z prędkością, która nie jest zbliżona do prędkości pieszego. Mandat grozi nam też za nieustąpienie w takich miejscach pierwszeństwa pieszym.

Ma to - jak napisano w uzasadnieniu rozporządzenia - poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Ustawa regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych weszła w życie w maju. Przepisy wprowadziły m.in. ograniczenia w poruszaniu się e-hulajnogą zależne od wieku. Wcześniej stan prawny hulajnóg elektrycznych pozostawał nieuregulowany.

Ustawa wprowadziło pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami są zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Zabronione jest:

kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,

kierowanie hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

przewożenie hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,

ciągnięcie lub holowanie hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,

pozostawianie hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

Hulajnogi elektryczne na ścieżkach rowerowych. Na chodnikach tylko w ostateczności

Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Musi jednak wtedy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowywać szczególną ostrożność oraz ustępować pierwszeństwa pieszym. Nie może też utrudniać ruchu pieszym.

Dzieci poniżej 10. roku życia nie mogą jechać na hulajnodze elektrycznej drogą publiczną

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.



Zabronione jest przejeżdżanie hulajnogą elektryczną przez przejście dla pieszych.

Gdzie można zaparkować hulajnogę elektryczną?

Przepisy wprowadzają też obowiązek pozostawienia m.in. hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku jest możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków: