Policja będzie musiała pokazać kierowcom, jak uciec z wielokilometrowego korka na autostradzie po wypadku. Będą do tego specjalne procedury. Dziś ich brak. Uwięzieni w autach mdleją w upały - pisze w środowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak przypomina dziennik, autostrady to drogi dobrej jakości, szybkie, ale i niebezpieczne. W 2018 r. w Polsce na autostradach, których długość wynosi 1636,9 km, doszło do 434 wypadków. Zginęły 52 osoby, a 636 zostało rannych. Wakacje to kulminacja użytkowania tych dróg. Jak podają zarządcy, w ciągu godziny przejeżdża przez nie średnio 2,8 tys. kierowców. Kiedy zdarzy się wypadek, w jednej chwili tysiące osób mogą zostać uwięzione w upale na wiele godzin. Często bez zapasu wody czy paliwa. Niedawno na autostradzie A1 kilkadziesiąt aut utknęło w pełnym słońcu. Policja, aby zmniejszyć korek zdecydowała, aby kilkadziesiąt samochodów przejechało pod prąd korytarzem życia.



Policjanci razem ze strażą pożarną oraz służbą autostradową podjęli decyzję o wypuszczeniu pojazdów na objazd korytarzem życia - informował wtedy Tomasz Tomaszewski z włocławskiej policji. Decyzja policji spowodowana była wysoką temperaturą. Podjęliśmy taką decyzję, aby bezpieczeństwo osób, które były w samochodach, nie było zagrożone - powiedział oficer.



"Rz" przypomniała też, że od lipca 2018 roku na A4 miało miejsce 101 wypadków, zginęło tam 9 osób, a 155 było rannych.



Komenda Główna Policji poinformowała, że Biuro Ruchu Drogowego KGP we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęło prace nad stworzeniem szczegółowych zasad obowiązujących na terenie całego kraju "w celu rozładowania długotrwałego zatoru na autostradach i drogach ekspresowych podległych GDDKiA". Dokument, który jest obecnie w końcowej fazie uzgodnień, zawiera szczegółowy opis czynności wykonywanych w przypadku powstania długotrwałych zatorów na drogach szybkiego ruchu przez współpracujące służby policji i zarządcy drogi- powiedział "Rz" Jarosław Zieliński, wiceminister w MSWiA.



Zieliński wyjaśnił również, że sposób postępowania w każdym z zaproponowanych rozwiązań zawiera szczegółowy opis realizacji, jasny podział kompetencji pomiędzy służbami, wykaz okoliczności przemawiających za lub przeciw zastosowaniu określonego wariantu działań. Wytyczne nie będą jednak dotyczyły dróg zarządzanych przez koncesjonariuszy.