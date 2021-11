W niedzielę do zachodu słońca na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno. Możliwe są także opady deszczu. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB, w nocy strefa opadów obejmie już cały kraj.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Grażynę Dąbrowską z Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę do zachodu słońca pochmurno będzie nad przeważającym obszarem kraju.



Po nocnych rozpogodzeniach w niedzielę strefa zachmurzenia przesunie się na południe i tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich będzie jeszcze trochę słońca. Na pozostałym obszarze możliwe są przelotne opady deszczu, a w strefie nadmorskiej burze. Wiał będzie południowo-zachodni wiatr umiarkowany i dość silny; w całym kraju porywisty. Na Wybrzeżu może osiągnąć w porywach do 70 km/h, a w Sudetach 100 km/h. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich, około 8-9 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 12 stopni w Małopolsce - prognozuje Grażyna Dąbrowska.



W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z niewielkimi opadami deszczu obejmie cały kraj. Temperatura spadnie do 2 stopni w rejonach podgórskich, 5 stopni na przeważającym obszarze kraju i około 8 stopni nad samym morzem. Wiatr będzie z kierunków zachodnich umiarkowany, a na Wybrzeżu dość silny, dochodzący w porywach do 65 km/h. W Sudetach i Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km/h.