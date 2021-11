​W sobotę na południu kraju będzie pogodnie i bezdeszczowo. Nad północną połową Polski więcej chmur, z których padać będzie przelotny deszcz - powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w sobotę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południa kraju.

W pasie południowych województw w sobotę dużo słońca, a bezdeszczowa pogoda ze słabym wiatrem może zachęcać do spacerów. Im dalej na północ, tym więcej chmur. W północnej połowie Polski - począwszy od Pomorza, przez Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Kujawy, północną część Mazowsza po Podlasie chmur będzie już zdecydowanie więcej i tam przewidywane są miejscowo przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 9 stopni na północnym wschodzie i miejscami na północy, do 11-12 stopni na południu Polski - powiedział Michał Ogrodnik z IMGW.



Wiatr na południu będzie słaby, a w centralnej i na północnej części kraju nadal umiarkowany, chwilami porywisty. Na pojezierzach może osiągać w porywach do 55 km/h i nad samym morzem porywy wiatru będą dochodziły do 70 km/h.