Pierwsze ciepłe dni tej wiosny sprawiły, że wielu kierowców zdecydowało się na zmianę opon na letnie. Większości z nas zmieniła też garderobę na wiosenną. Minione dni przyniosły jednak opady śniegu i minusową temperaturą. W najbliższym czasie ma być jednak cieplej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro nadal będzie dużo chmur i pojawią się przelotne opady deszczu, a na północy Polski także deszczu ze śniegiem. W górach - śnieg.

Będzie cieplej

Temperatura od 8°C na północy do 15°C na południowym zachodzie. Wiatr nadal porywisty, ale już słabszy niż na początku tygodnia: przeważnie do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, południowo-zachodni - informuje IMGW.

Czwartek będzie jeszcze cieplejszy - temperatura wyniesie od 10 do 15 stopni Celsjusza, a na Podkarpaciu nawet 17°C. Wciąż silniejszy wiatr, w porywach do 70 km/h, lokalnie na południowym zachodzie do 80 km/h - podaje IMGW.

Pogoda na weekend. Taka jest prognoza

Cytat Od piątku do niedzieli chłodniejsze dni, nie prognozujemy poprawy pogody. Dużo chmur, okresami pojawi się słońce. Miejscami przelotny deszcz, na północy i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Najwyższa temperatura w przedziale 5°C-10°C, na Podkarpaciu do 12°C. Utrzyma się porywisty wiatr. W piątek porywy do około 70 km/h, w kolejnych dniach wiatr powinien osłabnąć. Od piątku do niedzieli chłodniejsze dni, nie prognozujemy poprawy pogody. Dużo chmur, okresami pojawi się słońce. Miejscami przelotny deszcz, na północy i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura będzie wynosiła od 5 do 10°C, na Podkarpaciu do 12°C. Utrzyma się porywisty wiatr. W piątek może wiać z prędkością nawet do około 70 km/h, w kolejnych dniach wiatr powinien osłabnąć.

Kwiecień rozpoczął się od niskich temperatur i - jak zapowiada IMGW - średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce będzie kształtować się poniżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie z kolei powyżej normy wieloletniej.