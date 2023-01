"Zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi" - poinformował rzecznik przewoźnika Cezary Nowak. PKP Intercity poinformowało wczoraj, że już 11 stycznia wejdzie w życie nowy cennik biletów.

PKP Intercity podało, że od 11 stycznia podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio w wysokości:

· 17,8 proc. dla kategorii EIP (Pendolino);

· 17,4 proc. dla kategorii EIC (Express InterCity);

· 11,8 proc. dla kategorii TLK/IC (Twoje Linie Kolejowe/InterCity).

Głównym powodem, dla którego jesteśmy zmuszeni zmienić ceny i dostosować je do realiów rynkowych, jest bardzo duży wzrost cen energii, spowodowany przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją - oświadczył Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Jak dodał, zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej - wyliczył.

Rzecznik przewoźnika wyliczył, że w ubiegłym roku ponad 90 proc. wszystkich osób przewiezionych przez PKP Intercity stanowili pasażerowie pociągów kategorii TLK i IC. Około 53,5 mln pasażerów z blisko 59 mln podróżowało więc pociągami kategorii ekonomicznych, w których procentowy wzrost cen jest niższy (wzrost ok. 11,8 proc.) niż w przypadku połączeń kategorii EIC i EIP (wzrost o 17,4 proc. dla kat. EIC oraz o 17,8 proc. dla kat. EIP) - tłumaczył. Jego zdaniem dla większości pasażerów wprowadzona 11 stycznia podwyżka nie będzie drastyczna.

Jadąc pociągiem kategorii ekonomicznej (TLK lub IC) na trasie z Warszawy do Krakowa pasażer do 10 stycznia br. płaci maksymalnie 68 zł, po 11 stycznia br. zaś zapłaci 76 zł - podkreślił Nowak. Zasugerował też, by osoby, które chcą obniżyć ceny za przejazd pociągami TLK i IC korzystały m.in. z oferty Taniej z Bliskimi, skierowanej do rodzin i małych grup. Pozwala ona na zakup biletu o 30 proc. taniej.

PKP Intercity podkreśla, że wprowadzony w ubiegłym roku system dynamicznych cen biletów dalej będzie funkcjonował i pozwalał robić zakupy w atrakcyjnych cenach.

W ramach oferty Super Promo, jadąc pociągiem kategorii TLK lub IC na trasie z Warszawy do Krakowa w 2. Klasie, podróżny może kupić bilet już od 19 złotych, dla progu Promo Plus to 31 złotych, dla kolejnych progów - Promo 45, Promo 30 i Promo 15 - cena wyniesie odpowiednio: 41,80 zł, 53,20 zł i 64,60 zł - podsumował Cezary Nowak.