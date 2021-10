Na Podkarpaciu, m.in. w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu, w najbliższą niedzielę i we Wszystkich Świętych uruchomione zostaną dodatkowe linie komunikacji miejskiej.

ZTM Rzeszów uruchomi 10 dodatkowych linii autobusowych.

"Jest to akcja, która ma w założeniu ułatwić odwiedzanie grobów bliskich we Wszystkich Świętych. Linie specjalne będą oznaczone literami: A, B, C, D, F, G, H, M, S oraz Z. Większość z nich będzie kursować co 20 minut" - poinformował Maciej Chłodnicki z biura prasowego rzeszowskiego magistratu.

Z kolei w Krośnie miejscowa MKS uruchomi trzy dodatkowe linie. Autobusy będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

W Przemyślu dla ułatwienia odwiedzania nekropolii wprowadzone zostaną linie łączące Cmentarz Główny z Cmentarzem Zasańskim. Linie specjalne A oraz B będą kursować 30-31 października oraz 1 listopada. Przejazdy będą darmowe. Na pozostałych przemyskich trasach komunikacji miejskiej będą obowiązywać aktualne taryfy biletowe.

Ułatwienia dla odwiedzjących cmentarze wprowadzono też w innych miastach regionu. Autobusów na dodatkowych liniach będzie tyle samo co latach poprzednich.