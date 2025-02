Tylko do 28 lutego można ufundować Indeks Sukcesów dla konkretnego dziecka w Akademii Przyszłości. Ten program społeczny wraz z darczyńcami i wolontariuszami od ponad 20 lat pomaga dzieciom z niską samooceną. Na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl każdy z nas może poznać historię dziecka, a następnie wesprzeć podopiecznego i Akademię, fundując Indeks.

/ Materiały prasowe

Sama nie wiem, czy ktoś we mnie jeszcze uwierzy

W programie na swojego darczyńcę czeka jeszcze ponad 60 dzieci. To m.in. 11-letnia Victoria, która zapytana o wymarzoną supermoc, mówi "potrafić nie kisić emocji", 9-letnia Blanka, która ma problemy w budowaniu relacji, a jej największe marzenie to "mieć fajne przyjaciółki". Na swój Indeks Sukcesów czeka też 9-letni Tymon, który chce "żeby było więcej śniegu, żeby było mniej dymu z kominów, żeby każdy dbał o wszystkie zasady", brakuje mu jednak pewności siebie, by móc przekonać do tego innych.

Indeks Sukcesów to książeczka, w którą dziecko wpisuje swoje małe i duże sukcesy. Symboliczne ufundowanie Indeksu pokazuje dziecku, że jest ktoś, kto zainteresował się jego indywidualną historią i mu kibicuje. Jednocześnie w ten sposób pozyskiwane są środki na to, żeby Akademia istniała, a Dzieci mogły się w niej rozwijać i zmieniać.

Darczyńca może pozytywnie wpłynąć na to, jak młody człowiek siebie postrzega. To osoba, która czytając historię konkretnego dziecka zdecydowała, że chce ufundować mu Indeks Sukcesów. Daje przez to temu dziecku do zrozumienia, że wierzy w jego/jej potencjał, chce śledzić jego/jej postępy. Posiadanie takiego kibicującego dorosłego jest kolejnym wzmacniającym impulsem. Niech możliwie najwięcej dzieci tego doświadczy - mówi Agnieszka Wojtyniak, menadżerka ds. kreacji w Stowarzyszeniu WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości.

"Sam/sama nie wiem". Ta odpowiedź często pada z ust dzieci, które nie wierzą w siebie. W ten sposób odpowiadają na pytane o to, czym jest wiara w siebie, jak znaleźć kolegę lub koleżankę, co zrobić, by mniej się bać lub jak to jest, odezwać się do innych.

/ Materiały prasowe

Dziecko pozbawione wiary w siebie czuje się samotne w problemach, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Potrzebuje wzmocnienia, poczucia wspierającej siły od osoby dorosłej. Może być to ktoś z rodziny, nauczyciel, wolontariusz. Możesz to być też Ty jako darczyńca lub darczyńczyni Akademii Przyszłości.

Wesprzyj Dziecko, które nie wierzy w siebie na www.akademiaprzyszlosci.org.pl. Masz czas do 28 lutego.

Jak możesz pomóc?

Do końca lutego na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl możesz poznać dzieci uczestniczące w programie. Przeczytać o ich marzeniach, planach, niepewnościach i trudnościach. Wybierając konkretne dziecko, fundujesz mu tzw. Indeks Sukcesów i wspierasz działanie programu Akademia Przyszłości. Poprzez ufundowanie Indeksu Sukcesów pokazujesz dziecku, że w nie wierzysz, że kibicujesz mu w codziennych zmaganiach. Na koniec edycji Akademii otrzymasz relację z mniejszych i większych postępów dziecka.

Akademia Przyszłości

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który co roku wspiera ok. 2000 dzieci w budowaniu wiary w siebie. Dzieje się to dzięki indywidualnym spotkaniom dziecka z wolontariuszem lub wolontariuszką raz w tygodniu, ale też dzięki wsparciu przyjaciół Akademii. Darczyńcy i darczyńczynie fundując Indeks Sukcesów, pokazują konkretnemu dziecku, że nie jest samo, że dostrzegli jego historię, trudności i mu kibicują. O pozytywnych efektach programu mówią same dzieci. "Odkryłam w sobie siłę. Widzę więcej swoich zalet" - odpowiedziała 10-letnia Zosia na pytanie, co zmieniło się w niej po Akademii. Natomiast 10-letni Kamil przyznał: "Potrafię rozmawiać o emocjach".

Dzieci włączone do Akademii Przyszłości mierzą się z różnymi przeciwnościami m.in. brakiem wiary w siebie, słabymi wynikami w nauce, trudnymi relacjami z rówieśnikami, nieśmiałością.

Pomoc dziecku krok po kroku

Do końca lutego pokaż konkretnemu dziecku, że nie jest samo. Zostań darczyńcą lub darczyńczynią.

Krótka instrukcja:

1) Do 28.02 wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

2) Wybierz dziecko, któremu chcesz pomóc - poznaj jego historię.

3) Ufunduj Indeks Sukcesów (możesz też otworzyć zbiórkę lub dorzuć się do już otwartej).

4) Śledź postępy dziecka dzięki informacjom od Akademii.

Każdą darowiznę na rzecz Akademii Przyszłości możesz odliczyć od podatku. Potwierdzenia wpłaconych darowizn wysyłamy do darczyńców w pierwszym kwartale roku, na adresy e-mail podane podczas fundowania Indeksu.

Wesprzyj Dziecko, które nie wierzy w siebie na www.akademiaprzyszlosci.org.pl. Masz czas do 28 lutego.