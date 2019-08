Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek przedstawiający jednego z najlepszych piłkarzy w historii, wielokrotnego reprezentanta Polski, dwukrotnego medalistę olimpijskiego Kazimierza Deynę. W środę znaczek zaprezentowano w siedzibie Legii Warszawa.





Znaczek w nakładzie 30 mln sztuk, na papierze fluorescencyjnym, autorstwa Jarosława Ochendzana jest wartości 5,90 zł.

2019 rok, to rok Kazimierza Deyny i uhonorowanie w ten sposób piłkarza znakomicie wpisuje się do programu uroczystości upamiętniających jego imię - powiedział właściciel i prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski.

Na prezentacji znaczka obecna była Mariola Deyna, żona zmarłego tragicznie 1 września 1989 roku w USA sportowca.

Gdyby Kazimierz żył byłby bardzo szczęśliwy, że jego podobizna znalazła się na znaczku Poczty Polskiej. Mieszkam w San Diego i za pośrednictwem telewizji jestem na bieżąco w sprawach dotyczących klubu mojego męża - powiedziała PAP Mariola Deyna.

Sympatykiem piłki nożnej i talentu Kazimierza Deyny jest także wiceprezes Poczty Polskiej Paweł Przychodzień.

Pamiętam grę Kazimierza Deyny i cieszę się, że jego podobizna znalazła się na znaczku. To już druga piłkarska znakomitość uhonorowana w tej sposób. W 2018 roku jako pierwszy tego zaszczytu dostąpił Robert Lewandowski. Chcemy w ten sposób upamiętnić innych słynnych piłkarzy - powiedział PAP Przychodzień.

Polski dwukrotny medalista olimpijski

Kazimierz Deyna, szczególnie uwielbiany w stolicy, mając 19 lat zadebiutował w zespole z Łazienkowskiej. Przy ówczesnym trenerze Jaroslawie Vejvodzie Deyna wyrastał na gwiazdę.

Urodzony 23 października 1947 roku w Stargardzie Gdańskim Kazimierz Deyna zagrał w 97 meczach reprezentacji Polski i zdobył 41 goli (dodając występy nieoficjalne to 103 spotkania i 45 bramek). To właśnie on był jednym z głównych architektów sukcesów reprezentacji. W igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku zdobył z kolegami złoty medal, a cztery lata później w Montrealu srebrny. W Monachium został królem strzelców turnieju olimpijskiego.

Drużyna, w której występował w 1974 roku zajęła trzecie miejsce w mistrzostwach świata.

Dwukrotnie z Legią zdobył mistrzostwo kraju (1969 i 1970) oraz Puchar Polski (1973). W jej barwach rozegrał w latach 1966-1978 304 mecze ligowe i strzelił 94 gole. W latach 1978-1981 grał w angielskim Manchesterze City, a potem występował w kalifornijskim San Diego Sockers (1981-1987).

Piłkarzem roku w Polsce wybrany został w 1969, 1972 i 1973 roku. Otrzymał także miano Piłkarza XX roku w Polsce, a w 1973 roku przypadła mu "Brązowa Piłka" w plebiscycie redakcji "France Football". W latach 1973-1978 był kapitanem reprezentacji Polski.

W maju 2012 roku prochy Deyny przywieziono do Polski. 6 czerwca 2012 pochowano je w Alei Zasłużonych na stołecznym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a przy stadionie Legii odsłonięto jego pomnik.