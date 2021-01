Policja poszukuje mężczyzny, który w sklepie na warszawskim Mokotowie pobił 70-latka za to, że ten zwrócił mu uwagę na brak maseczki. Napastnik miał też grozić starszemu mężczyźnie, że jeśli wezwie policję, znajdzie go i zabije.

Poszukiwany mężczyzna / Policja

Do zdarzenia doszło 21 grudnia, ok. godz. 10:50 w sklepie przy ulicy Batorego w Warszawie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w godzinach przeznaczonych dla seniorów do sklepu wszedł mężczyzna bez maseczki na twarzy, widząc taki stan rzeczy, jeden z klientów zwrócił mężczyźnie uwagę, że brak maseczki jest zagrożeniem dla osób starszych. Sprawca uderzył 70-latka pięścią w twarz. Kiedy ten odpowiedział, że wezwie policję, sprawca kopnął go i zagroził, że jeśli wezwie policję, to go znajdzie i zabije. Pokrzywdzony w wyniku uderzenia w twarz doznał złamania nosa - mówi Robert Koniuszy z KSP.

Jak wynika z ustaleń policjantów, sprawca był wysoki, dobrze zbudowany, na twarzy miał zarost oraz okulary w białych oprawkach. W dniu zdarzenia ubrany w ciemne spodnie, ciemną dłuższą kurtkę oraz czapkę typu kaszkiet - dodał Koniuszy.

Policja prosi o kontrakt osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o tożsamości podejrzanego mężczyzny lub jego obecnego miejsca pobytu oraz świadków zdarzenia. Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 28 lub pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl.