Posłowie opozycji chcą podważyć zeznania głównego świadka sejmowej komisji śledczej do spraw wyłudzeń zwrotów podatku VAT. Platforma Obywatelska zapowiada złożenie do prokuratury doniesienie w sprawie zeznań byłej wiceminister finansów, profesor Elżbiety Chojny - Duch. Posłowie PO twierdzą, że kłamała.

Członkowie komisji śledczej ds. VAT / Jacek Turczyk / PAP

Co konkretnie opozycja zarzuca byłej wiceminister finansów? To że Elżbieta Chojny - Duch skłamała mówiąc, że nie brała udziału w łagodzeniu niektórych przepisów podatkowych. Miała też kłamać mówiąc, że nie spotykała się z prywatnymi doradcami podatkowymi.

Skłamała, mówiąc, że nie spotykała się w ministerstwie z profesorem Modzelewskim. Jest notatka w aktach komisji mówiąca o takim spotkaniu - twierdzi poseł Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej.



Dla PO podważenie zeznań byłej wiceminister finansów jest kluczowe, bo to ona najmocniej obciążyła rząd PO w sprawie VAT.



Sławomir Nowak rozdawał karty?

Była wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch twierdzi, że to nie Jan Rostowski, tylko szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak miał nieformalną polityczną władzę nad formułowaniem prawa podatkowego na etapie prac rządowych. Jak mówiła, popierane były propozycje ustalone przez kancelarię premiera, a decydował o nich Nowak.



Z zeznań Chojny-Duch wynika też, że istotną rolę przy tworzeniu projektu ustawy odrywał szef sejmowej komisji Przyjazne Państwo Janusz Palikot, który był jednym z głównych konsultantów Nowaka. W wywiadzie dla PAP Chojna-Duch mówiła, że szef KPRM przysłał jej pismo z wytycznymi, z którego wynikało, żeby ustaleń dotyczących ustawy o VAT, które wyjdą z KPRM nie blokować, nie zmieniać, choć niektóre z nich były korzystne dla przedsiębiorców, a nie dla budżetu państwa.



Według Chojny-Duch minister Jan Rostowski akceptował konflikt interesów, dopuszczając do wprowadzenia zewnętrznych doradców, którzy przejmowali proces legislacyjny od urzędników resortu. Zarówno z zeznań przed komisją ds. VAT, jak i w rozmowie z PAP, wiceminister podkreśliła, że doradcy uczestniczyli praktycznie na wszystkich etapach tworzenia przepisów, a pisane przez nich projekty stawały się projektami poselskimi i trafiały do Sejmu.



Superpracownik jako doradca