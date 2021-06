Mieszkańcy całej Polski muszą nadal być przygotowani na upały. W woj. lubuskim obowiązuje alert trzeciego stopnia, czyli termometry pokazują nawet 33 st. C. Dodatkowo na zachodzie kraju trzeba spodziewać się burz z gradem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nadal będzie ciepło. Temperatury maksymalne po południu na zachodzie będą rzędu 27 st. C, natomiast w pozostałej części kraju na wschodzie od ok. 28 w Zamościu, 31 na Suwalszczyźnie, zaś 31-32 st. C w centrum kraju - mówił wcześniej rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski. Z tego względu IMGW utrzymuje alert o upale dla całej Polski, w woj. lubuskim obowiązuje alert trzeciego stopnia. Tam należy się spodziewać nawet 33 st. C.

Taka pogoda będzie powodować burze. Instytut z tego względu wydał alert o burzach dla zachodniej części Polski. W woj. pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim należy spodziewać się burz z gradem.

Burze będą groźne, będzie im towarzyszył intensywny opad deszczu do 40 mm, a punktowo nawet 50 mm. To ponad miesięczna norma opadu dla zachodnich województw - wyjaśnił rzecznik IMGW.