Przez trzy dni przetrzymywali młodą kobietę w zamknięciu, a następnie próbowali ją sprzedać do domu publicznego. Mowa o trzech mężczyzn i dwóch kobietach zatrzymanych przez policję w Płońsku. Wśród nich jest były chłopak kobiety.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

20-latka z Płońska była poszukiwana od kilku dni przez swoją matkę. Okazało się, że kobieta była przetrzymywana w kryjówce przez trzech mężczyzn i dwie kobiety. Najmłodsza z nich miała zaledwie 18 lat. Wśród porywaczy był też były chłopak kobiety.

Według 20-latki to właśnie on chciał sprzedać dziewczynę do domu publicznego. Kobieta miała zostać też zgwałcona.

Kiedy grupa zorientowała się, że ich kryjówka została namierzona przez policję, przenieśli kobietę w inne miejsce.

Udało się ją uwolnić dopiero po trzech dniach, gdy jeden z porywaczy zasnął po wypiciu dużej ilości alkoholu.

Jeszcze dziś trzech zatrzymanych zostanie doprowadzonych do sądu, gdzie usłyszą zarzuty.