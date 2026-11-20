RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Amerykański ruch religijny znany jako Nowa Reformacja Apostolska (NAR) zyskuje polityczne wpływy w USA i otwarcie promuje wizję państwa opartego na chrześcijańskich zasadach – pisze Stephanie McCrummen, publicystka magazynu „The Atlantic”. Według autorki działacze ruchu wsparli Donalda Trumpa, a jego sukces polityczny pozwolił NAR wyjść z cienia.

„The Atlantic” przypomniał tekst McCrummen z 2025 roku w serii „Artykuły, które pomagają zrozumieć świat”. Laureatka Nagrody Pulitzera opisuje w nim Nową Reformację Apostolską jako ruch łączący chrześcijan z różnych środowisk i Kościołów, których wspólnym celem ma być przebudowa życia publicznego w USA.

„Apostołowie”, „prorocy” i walka duchowa

Jak relacjonuje McCrummen, NAR opiera się na przekonaniu, że Bóg nadal przemawia za pośrednictwem współczesnych apostołów i proroków. Zwolennicy ruchu wierzą również, że demoniczne siły mogą oddziaływać nie tylko na pojedyncze osoby, lecz także na instytucje oraz całe obszary życia społecznego.

W tej wizji Kościół ma być „aktywną armią Boga”, zaangażowaną w walkę o kształt państwa i społeczeństwa. Celem ma być budowa „Królestwa” na Ziemi, które zastąpi świeckie instytucje systemem opartym na chrześcijańskich rządach.

Autorka zaznacza, że ruch łączy teokratyczne postulaty z silnym poparciem dla wolnorynkowego kapitalizmu.

Siedem obszarów do przejęcia

Jedną z kluczowych koncepcji związanych z NAR jest tzw. Mandat Siedmiu Gór. Program, rozwijany m.in. przez ewangelikalnego kaznodzieję Lance’a Wallnaua, zakłada zdobywanie wpływów w siedmiu dziedzinach: rządzie, biznesie, edukacji, rodzinie, sztuce, mediach i religii.

Według McCrummen idee te przeniknęły do otoczenia Donalda Trumpa. Publicystka wskazuje, że już przed wyborami w 2016 roku część liderów ruchu przedstawiała Trumpa jako wybrańca Boga, a sam kandydat potrzebował poparcia protestantów ewangelikalnych i szerzej rozumianej chrześcijańskiej prawicy.

NAR a Projekt 2025

Przed kolejnymi wyborami prezydenckimi cele oraz język ruchu miały – jak opisuje „The Atlantic” – znaleźć odbicie w Projekcie 2025. To program przygotowany dla przyszłej republikańskiej administracji przez konserwatywny think tank Heritage Foundation.

Kto stoi za Trumpem? Heritage Foundation tworzy nowy, wspaniały świat Zdziwieni polityką Donalda Trumpa w stosunku do Grenlandii, Europy, Rosji, NATO czy organizacji międzynarodowych? Niepotrzebnie. Niemal wszystko, co obecnie dzieje się na świecie, a w czym maczają palce członkowie administracji Białego Domu, zostało…

McCrummen podkreśla, że NAR odegrał rolę w mobilizacji części religijnych wyborców, którzy wcześniej nie angażowali się aktywnie w politykę. Ruch miał również wzmacniać poparcie wśród protestantów ewangelikalnych.

W kampanii pojawiały się przy tym skrajnie religijne deklaracje. Cytowany przez Bloomberga komentator Wayne Allyn Root nazwał Trumpa „drugim przyjściem Boga”. Telewizyjna kaznodziejka Paula White przekonywała z kolei na łamach „The Christian Post”, że chrześcijanie głosujący przeciwko Trumpowi „będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem”.

Wpływy poza środowiskiem religijnym

Autorka „The Atlantic” zwraca uwagę, że z ruchem związane są także postaci obecne w głównym nurcie debaty publicznej. Elon Musk wygłosił przemówienie w kościele Life Center w Harrisburgu, związanym z tym środowiskiem. Tucker Carlson – były komentator Fox News, dziś autor podcastów – zaczął natomiast posługiwać się językiem charakterystycznym dla ruchu, m.in. opowiadając o doświadczeniu, które określił jako atak demona podczas snu.

Zdaniem McCrummen konserwatywno-libertariańska ideologia NAR może odpowiadać aspiracjom części wpływowych polityków, przedsiębiorców i medialnych komentatorów.

Frederick Clarkson z Political Research Associates, organizacji monitorującej ruchy antydemokratyczne, ostrzegł w rozmowie z „The Atlantic”, że lekceważenie Nowej Reformacji Apostolskiej utrudnia dostrzeżenie jej realnego znaczenia.

Jego zdaniem podobne inicjatywy stały się w XXI wieku istotnym elementem amerykańskiego życia politycznego i mogą stanowić poważne wyzwanie dla zasad demokratycznego państwa.