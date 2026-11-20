Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało dzisiaj rano o podejrzeniu, że w pobliżu miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie) mógł spaść nieznany obiekt. „Trwa sprawdzanie” – przekazano w oficjalnym komunikacie.
Na miejsce skierowano odpowiednie służby.
Władze apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i niezbliżanie się do miejsca prowadzonej akcji.
O poranku o prawdopodobnych incydentach i tajemniczych obiektach informowali nas słuchacze, dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Zgłoszenie dostaliśmy m.in. z okolic Oleszyc w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu, a także właśnie z miejscowości Chmielek.
Ja ten wybuch słyszałem, bo ja mieszkam w prostej linii 7 km. Są alerty wszędzie, na razie w szkołach nie odwołano zajęć, ale dron spadł -powiedział nam słuchacz , który mieszka w okolicach miejscowości Chmielek.
Znaleziono szczątki obiektu latającego
Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada służby natrafiły na szczątki obiektu latającego, który uderzył w ziemię na Lubelszczyźnie. Trwa jego dogaszanie. Chodzi o okolice Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim. To miejscowość położona niedaleko Chmielka. Jak usłyszeliśmy nie ma zniszczeń i nikomu nic się nie stało.
Po godz. 8.00 wójt gminy Biłgoraj potwierdził w rozmowie z RMF FM, że na jej terenie w okolicach Nowego Lipwca znaleziono szczątki obiektu latającego.
Dariusz Świerczyński zaznacza, że najwazniejsze obecnie dla lokalnych władz jest bezpieczeństwo mieszkańców.
Staramy się odwołać zajęcia w szkołach, bo to jest przede wszystkim problemem - zaznaczył.
Ppłk Goryszewski dla RMF FM: Sprawdzamy dwa przypadki
Sprawdzamy dwa przypadki możliwego przekroczenia naszej przestrzeni i działamy w celu weryfikacji (...). Dzisiaj w nocy obserwowaliśmy zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W naszej przestrzeni operowały nasze i sojusznicze statki powietrzne. Nasze systemy były w gotowości całą noc. Teraz sprawdzamy prawdopodobne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej - powiedział reporterowi RMF FM Krzysztofowi Zasadzie ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik DORSZ.
Tuż przed godz. 8.00 premier Donald Tusk poinformował z kolei, że odebrał meldunek od szefów MON i MSWiA Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marcina Kierwińskiego o sytuacji w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
„Odebrałem pilny meldunek od szefów MON i MSWiA; obecnie nie ma zagrożenia, na miejscu działają służby” - czytamy we wpisie na platformie X.
Sprawą niezidentyfikowanych obiektów latających w powiecie biłgorajskim zajęła się prokuratura okręgowa w Lublinie.
"W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów" - czytamy we wpisie na platformie X.