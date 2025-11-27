Platforma X wprowadziła nową funkcję, dzięki której można sprawdzić kraj lub region pochodzenia użytkowników. Szybko okazało się, że popularne konta, wspierające m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa czy siejące rosyjską propagandę, w rzeczywistości prowadzone są użytkowników znajdujących się na drugim końcu świata. Eksperci z zespołów CERT Polska i Ośrodka Analizy Dezinformacji ocenili jednak, że rozwiązanie w tej formule jest nieskuteczne i nie wpływa na cyberbezpieczeństwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W weekend platforma X prowadziła nową funkcję, dzięki której można sprawdzić kraj lub region pochodzenia użytkowników.

Okazało się, że wiele popularnych kont, które np. wspierają Donalda Trumpa, prowadzonych jest przez użytkowników znajdujących się na drugim końcu świata.

Polscy eksperci twierdzą jednak, że rozwiązanie jest nieskuteczne i wystarczająco łatwe do obejścia. Szczegóły w poniższym artykule.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W weekend na platformie X wprowadzono nową funkcję, pozwalającą sprawdzić kraj lub region pochodzenia użytkowników. Funkcjonalność znajduje się w zakładce z informacjami o koncie, widocznej na każdym profilu.

Po ujawnieniu lokalizacji kilkadziesiąt popularnych kont zostało oskarżonych o wprowadzanie internautów w błąd. Okazało się m.in., że wiele kont wspierających prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i powiązane z nimi osoby prowadzone jest przez użytkowników spoza USA.

Podobnie wiele kont przedstawiających się jako patriotyczne lub ultraprawicowe w Polsce w informacji o lokalizacji ma wpisaną np. Holandię czy Białoruś.

"Nieskuteczne", "łatwe do obejścia"

Mechanizm sprzężony jest z krajem, z którego X odbierał ruch sieciowy powiązany z działalnością konta, więc naturalnie wiele kont, których autorzy korzystali z VPN już wcześniej, będzie wskazywać na kraj hostujący tego typu infrastrukturę, np. Holandię - zaznaczyli eksperci z zespołów CERT Polska i Ośrodka Analizy Dezinformacji. W tej grupie będą oczywiście przestępcy i aktorzy dezinformacji, ale sam fakt korzystania z VPN-a nie świadczy jednoznacznie o złych zamiarach - dodali.

Specjaliści zaznaczyli, że po wykonaniu analizy przez Ośrodek Analizy Dezinformacji, nie wykazano również pozytywnego wpływu wprowadzonej funkcjonalności na badanie operacji dezinformacyjnych. W ocenie ekspertów informacje uzyskane dzięki wprowadzonym zmianom "mogą mieć w najlepszym wypadku niepewny charakter poszlakowy".

W tej formule rozwiązanie można ocenić jako nieskuteczne i wystarczająco łatwe do obejścia, nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo w mediach społecznościowych - zaznaczono.

Według ekspertów nowa funkcjonalność może jedynie uderzyć w już "zbudowane" konta przy założeniu, że nie zostały stworzone i odpowiednio zanonimizowane przez profesjonalistów. Długoterminowo "wyhodowanie" nowych kont z odpowiednią lokalizacją, np. przy użyciu wspomnianego VPN-a, będzie proste - zaznaczono.