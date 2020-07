Choć większość Polaków deklaruje, że tegoroczny urlop chce spędzić w kraju, to są i tacy, którzy planują wyjechać poza granice Polski. W tym roku, bardziej niż poprzednich latach warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie zdrowotne podczas wypoczynku. W zależności, czy planujemy urlop w Unii Europejskiej czy poza nią oraz czy planujemy wycieczkę zorganizowaną przez biuro podróży czy załatwiamy wyjazd indywidualnie, mamy do wyboru różne możliwości. Wykupując prywatne ubezpieczenie warto uważnie przeczytać warunki, by upewnić się czy obejmuje ono koszt leczenia Covid-19.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego czyli EKUZ

Wyjeżdżając za granicę warto wziąć ze sobą kartę EKUZ. Ma do niej prawo każda osoba ubezpieczona, posiadająca prawo do świadczeń medycznych na terenie Polski oraz osoba nieubezpieczona z prawem do świadczeń. Jej wydanie jest darmowe. Właściciel karty EKUZ będzie leczony na wypadek zakażenia koronawirusem. Należy jednak pamiętać, że to obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej.

Mamy dwie możliwości uzyskania karty. Możemy to zrobić osobiście w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta zazwyczaj wydawana jest od razu. Wniosek o EKUZ można też złożyć przez ePUAP. Niezbędne będą profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany, który pozwala potwierdzić tożsamość. Wniosek można też pobrać ze strony internetowej NFZ. Zeskanowany, wypełniony wniosek i należy wysłać na adres: ekuz@nfz.gov.pl. Karta EKUZ przyjdzie pocztą, na adres wskazany we wniosku. Korzystając z tej formy złożenia wniosku, będziemy musieli dłużej poczekać na dokument, ale unikniemy wizyty w urzędzie.

Warto pamiętać, że karta jest ważna trzy lata, więc jeśli wyrabialiśmy ją np. w ubiegłym roku, to nadal możemy w niej skorzystać. Dla emerytów karta ważna jest nawet przez pięć lat.

Ubezpieczenia prywatne

Najczęściej ubezpieczenia prywatne, w podstawowej wersji, nie obejmują kosztów leczenia, jeśli świadomie pojedziemy w miejsce, gdzie obowiązuje stan epidemii. Jeżeli jednak będziemy chcieli znaleźć takie, które obejmuje koszty leczenia Covid 19, to je znajdziemy - mówi Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Dlatego za każdym razem należy się upewnić, co daje nam dana oferta, jakie leczenie nam zapewnia oraz czy pokrywa koszty pobytu w hotelu podczas przymusowej kwarantanny.

Zdarza się, że w przypadku wycieczki kupionej w biurze ubezpieczenie mamy już w pakiecie i tu także należy się szczegółowo dowiedzieć, co to oznacza. To nie są duże koszty, od 30 do 100 złotych - mówi Agnieszka Krokowska z biura turystycznego Zorba Travel.

Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre ubezpieczenia obejmują koszty leczenia szpitalnego, ale np. kwarantanna nie jest podstawą do wypłacenia świadczenia.