Dziś oficjalnie ruszyły Pracownicze Plany Kapitałowe. Podczas spotkania inauguracyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że PPK "to program prospołeczny beż żadnych pułapek" i nie należy go porównywać do OFE. "To tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca" - stwierdził. Aktor nie został dłużny premierowi. W sieci pojawiła się riposta.

