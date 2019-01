Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzyło projekt noweli ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w tajemnicy przed ekspertami - twierdzi poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Eksperci są zatrudnieni w Zespole Monitorującym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy resorcie. Zespół w lipcu 2017 r. powołała minister Elżbieta Rafalska.

Podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska / Piotr Polak / PAP

Pomimo obowiązku ciążącego na ministerstwie nie byliśmy informowani o mających się tam znaleźć przepisach, nikt nie chciał nam pokazać projektu, który był gotowy już w kwietniu. Odpowiadano nam, że nie mamy do tego uprawnień - powiedział "Rzeczpospolitej" Daniel Mróz, jeden z członków zespołu i prezes Fundacji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FENIKS w Rzeszowie.



Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Ministerstwie Rodziny, liczy 22 osoby. Dziesięć to osoby z organizacji pozarządowych, siedem to przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Kancelarii Premiera, resortu edukacji, MSWiA oraz Ministerstwa Kultury, ale - jak podaje "Rzeczpospolita" - bez Ministerstwa Sprawiedliwości.



Jednorazowa przemoc to nie przemoc?

Kontrowersyjny projekt ws. przemocy. Wiceminister rodziny: Oddaję się do dyspozycji Wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska oddała się do dyspozycji szefowej resortu Elżbiety Rafalskiej. To właśnie ona była odpowiedzialna za kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wynikało z niego m.in., że sprawcą przemocy... czytaj więcej

"Rzeczpospolita" przypomina też, że osobą odpowiedzialną za projekt była Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu i krajowy koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W piątek Elżbieta Bojanowska poinformowała, że oddaje się do dyspozycji minister Elżbiety Rafalskiej. Oświadczyła przy tym, że ponosi pełną odpowiedzialność za prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Z projektu wynikało m.in., że sprawcą przemocy domowej nie jest osoba, która dopuściła się jej jednorazowo. Bojanowska oceniła, że proponowane zawężenie definicji przemocy domowej było "niedopuszczalne i niezgodne z intencjami" resortu.



Projekt nowelizacji został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 31 grudnia 2018 roku.



W środę, 2 stycznia, premier Mateusz Morawiecki poinformował, że projekt wróci do wnioskodawców.